Маленькие овчарки с большим характером: всё, что нужно знать о корги

Зоосфера

Корги давно получили звание "королевских собак" и заслуженно считаются одной из самых узнаваемых пород в мире. Эти обаятельные коротколапые овчарки притягивают внимание не только внешностью, но и богатой историей. Однако у этой породы есть немало фактов, которые могут удивить даже преданных поклонников.

Полицейская собака Фузай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полицейская собака Фузай

Удивительные факты о корги

  1. Первые упоминания о коротконогих овчарках относятся к XI веку, времени Вильгельма Завоевателя.

  2. По старинной легенде корги служили феям и носили их на спине, где и по сей день заметен своеобразный рисунок-седло.

  3. Владельцами корги нередко становятся любители овчарок и колли.

  4. Ближайшей родственницей корги считается порода шведский вальхунд.

  5. В Иркутске установлен памятник собаке этой породы.

  6. В сафари-парке Геленджика пара корги когда-то воспитывала щенков красного волка.

  7. В Челябинске корги помогает мальчику с ограниченными возможностями.

  8. В мире был даже корги-полицейский, обученный поиску наркотиков. Недавно он вышел на заслуженный отдых.

  9. Особую популярность порода получила благодаря королеве Великобритании Елизавете II, в жизни которой было около 30 корги. Первого питомца она получила в подарок от отца в 18 лет.

  10. В 2019 году на экраны вышел мультфильм "Королевский корги".

  11. Многие владельцы ласково называют своих питомцев "коржиками".

Разновидности породы

Вельш-корги-пемброк

Эта порода родом из юга Уэльса. Рост в холке — 25-30 см, вес — до 10 кг. Допустимые окрасы: рыже-белый, соболиный и триколор. Характерные черты — большие уши, густая шерсть и мордочка, напоминающая лисью.

Пемброки признаны в Великобритании в 1925 году. Раньше им купировали хвост, но сейчас эта процедура запрещена. Иногда встречаются особи с природно коротким хвостом. Несмотря на милый вид, это овчарки по сути: щенки способны "прищипывать" ноги домочадцев, повторяя пастушьи инстинкты.

Вельш-корги-кардиган

Эта разновидность признана отдельной породой в 1934 году. Кардиганы крупнее и спокойнее пемброков, вес достигает 12 кг. Хвост у них не купировался. В окрасе, помимо стандартных вариантов, встречаются тигровый и мраморный рисунок.

Уточнения

Вельш-ко́рги — породы пастушьих собак, происходящие из Уэльса. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
