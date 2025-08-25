Когда кошка говорит без слов: жесты и привычки, которые спасают жизнь

Изменения в поведении питомца нередко говорят о том, что ему нужна помощь. Наказывать животное в такой ситуации неправильно — важно вовремя заметить сигналы и разобраться в их причинах.
Некоторые изменения поведения указывают на то, что кошке требуется внимание:
беспричинное и настойчивое мяуканье;
постоянное преследование хозяина по квартире;
внезапная агрессия, не характерная для животного;
отказ от еды или туалетные "сюрпризы" в неположенных местах.
Любое резкое отклонение от привычного поведения может быть признаком болезни. Например:
чрезмерное употребление воды;
стремление прятаться и избегать контакта;
отказ от ухода за шерстью или, наоборот, слишком активное вылизывание.
Если у питомца замечен хотя бы один из тревожных признаков, не стоит откладывать визит к ветеринару. Ранняя диагностика поможет избежать осложнений и сохранить здоровье кошки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
