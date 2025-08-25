Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неугомонный человек: Валерия показала непубличного сына в день рождения парня
Урсула фон дер Ляйен: отказ от сделки ЕС и США стал бы праздником для Москвы и Пекина
Учёные создали камеры, искажающие изображение для защиты приватности
Шарик из фольги в стиральной машине устраняет статическое электричество на одежде
Эти продукты подешевели, но цены на услуги взлетели: что ждёт кошельки жителей Южного Урала
Лавровый лист выделяет вещества, убивающие бактерии и нейтрализующие запах
Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне
Летний риск: эти нарушения чаще всего приводят к лишению водительского удостоверения
В Госдуме объяснили намерение главы Польши приравнять бандеровскую символику к фашистской

Когда кошка говорит без слов: жесты и привычки, которые спасают жизнь

Ветеринары уточнили, что агрессия питомца часто сигнализирует о недомогании
1:06
Зоосфера

Изменения в поведении питомца нередко говорят о том, что ему нужна помощь. Наказывать животное в такой ситуации неправильно — важно вовремя заметить сигналы и разобраться в их причинах.

Кошка и ладонь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Кошка и ладонь

Основные признаки

Некоторые изменения поведения указывают на то, что кошке требуется внимание:

  • беспричинное и настойчивое мяуканье;

  • постоянное преследование хозяина по квартире;

  • внезапная агрессия, не характерная для животного;

  • отказ от еды или туалетные "сюрпризы" в неположенных местах.

Другие тревожные изменения

Любое резкое отклонение от привычного поведения может быть признаком болезни. Например:

  • чрезмерное употребление воды;

  • стремление прятаться и избегать контакта;

  • отказ от ухода за шерстью или, наоборот, слишком активное вылизывание.

Когда нужно обращаться к врачу

Если у питомца замечен хотя бы один из тревожных признаков, не стоит откладывать визит к ветеринару. Ранняя диагностика поможет избежать осложнений и сохранить здоровье кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Шарик из фольги в стиральной машине устраняет статическое электричество на одежде
Эти продукты подешевели, но цены на услуги взлетели: что ждёт кошельки жителей Южного Урала
Дарья Воронкова: Красивые съемки беременности и родов меняют к лучшему культуру родительства
Лавровый лист выделяет вещества, убивающие бактерии и нейтрализующие запах
В Австрии назвали Украину угрозой энергобезопасности Европы
Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне
Летний риск: эти нарушения чаще всего приводят к лишению водительского удостоверения
В Госдуме объяснили намерение главы Польши приравнять бандеровскую символику к фашистской
Питание долгожителей связано с минимальным употреблением мяса и сахара
Переломы вместо отдыха: Екатерина Семёнова попала в ДТП после гастролей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.