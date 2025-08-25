Домашние долгожители: какие кошки остаются с хозяином до 20 лет

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15 лет. Но многим владельцам хочется, чтобы питомец оставался рядом дольше.
Правильный уход, сбалансированное питание и регулярные профилактические визиты в ветеринарную клинику значительно увеличивают шансы кошки стать долгожителем. Однако существуют породы, представители которых чаще других радуют хозяев долгой жизнью.
Эти питомцы могут страдать от проблем с зубами и дыхательной системой, но серьёзные болезни у них встречаются крайне редко. При грамотном уходе сиамская кошка способна прожить 18-20 лет, а иногда и больше.
У рэгдоллов возможны трудности с зубами и мочевым пузырём, однако в остальном здоровье у них достаточно крепкое. Средняя продолжительность жизни — 16-17 лет. При хорошем уходе представители этой породы нередко доживают до 18-20 лет.
Персы известны не только своей красотой, но и склонностью к долголетию. При правильном уходе эта порода способна прожить значительно дольше среднего показателя.
