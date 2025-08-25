Домашние долгожители: какие кошки остаются с хозяином до 20 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сиамская, рэгдолл и персидская: породы кошек с самой высокой продолжительностью жизни
Зоосфера

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15 лет. Но многим владельцам хочется, чтобы питомец оставался рядом дольше.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Правильный уход, сбалансированное питание и регулярные профилактические визиты в ветеринарную клинику значительно увеличивают шансы кошки стать долгожителем. Однако существуют породы, представители которых чаще других радуют хозяев долгой жизнью.

Сиамская кошка

Эти питомцы могут страдать от проблем с зубами и дыхательной системой, но серьёзные болезни у них встречаются крайне редко. При грамотном уходе сиамская кошка способна прожить 18-20 лет, а иногда и больше.

Рэгдолл

У рэгдоллов возможны трудности с зубами и мочевым пузырём, однако в остальном здоровье у них достаточно крепкое. Средняя продолжительность жизни — 16-17 лет. При хорошем уходе представители этой породы нередко доживают до 18-20 лет.

Персидская кошка

Персы известны не только своей красотой, но и склонностью к долголетию. При правильном уходе эта порода способна прожить значительно дольше среднего показателя.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

