Собаки, которые выбирают диван вместо пробежки: лучшие породы для спокойной жизни

Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют

Не всем по душе долгие походы, активные игры на свежем воздухе или рыбалка у реки. Некоторые предпочитают проводить время дома, в гамаке на даче или просто отдыхая на диване. И это вовсе не значит, что собака — не для них.

Фото: flickr.com by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ши-тцу

Существуют породы, которые идеально подходят тем, кто ценит покой и размеренный ритм жизни. Эти питомцы прекрасно чувствуют себя рядом с хозяином и не требуют постоянных физических нагрузок.

Английский бульдог

Настоящий домосед среди собак. Прогулка для него — скорее необходимость, чем удовольствие. Зато уют в компании хозяина он ценит больше всего.

Бассет-хаунд

Внешне выглядит немного задумчивым, но в душе — спокойный и уравновешенный компаньон. Хорошо ладит с детьми и другими животными, предпочитает тишину и покой.

Пекинес

Эта порода выбирает комфорт и спокойствие. Для неё ценнее всего диван, домашняя атмосфера и минимум активности.

Шарпей

Физические нагрузки для шарпея не обязательны. Но эта порода требует внимательного отношения к воспитанию и дрессировке: характер у неё сложный, поэтому важно сразу установить правила.

Ши-тцу

С удовольствием выйдет на прогулку, но ненадолго. Куда больше радости приносит общение с семьёй и совместное время дома.

