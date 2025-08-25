Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota выплатит компенсации владельцам из-за проблем Bluetooth Echo
Коллагеновый кофе: как улучшить состояние здоровья с помощью утреннего напитка
Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха
Микроглия: архитекторы человеческого мозга, меняющие представления о его развитии
Гордон объяснила, что пары разводятся при изменении статуса одного из партнёров
Старый ковер можно превратить в гамак, пуфик или сумку — советы дизайнеров
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Забудьте о 8-12: учёные раскрыли истинный диапазон повторений для гипертрофии
Уход для кожи после бессонницы: проверенные решения и советы

От друга до смертельного врага: животные превращаются в источник ужаса — всему виной этот вирус

Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней
2:16
Зоосфера

6 июля 1885 года человечество впервые обмануло смерть. В этот день французский ученый Луи Пастер сделал укол девятилетнему Жозефу Мейстеру, которого покусала бешеная собака. Другого шанса выжить у мальчика не было. Этот день стал переломным — человек сумел победить вирус, веками считавшийся смертельным приговором.

Укус собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укус собаки

Пастер нашел путь к спасению

Бешенство было известно еще со времен Вавилона и всегда заканчивалось мучительной смертью. Лечения не существовало: зараженных изолировали, ожидая неминуемого конца. Но Пастер решился на отчаянный шаг. У него не было медицинской лицензии, но он рискнул — сделал укол мальчику и бросил вызов болезни.

Множество опытов привели его к открытию. Помогли ему в этом самые обычные кролики.

"Для приготовления вакцины он использовал мозг кролика, зараженного бешенством, которого сам же и заразил искусственным путем. Мозг кролика Пастер высушил, и в этом процессе заметил, что при сушке вирус перестает быть опасным, но при этом сохраняет способность вызывать иммунный ответ у человека. Это была сенсация", – рассказал историк, публицист Александр Листенгорт.

От пастеризации до прорыва в медицине

До этого открытия Пастер был знаменит как человек, придумавший, как надолго сохранять продукты. Именно от его фамилии произошло слово "пастеризация". Сначала ученый пытался уничтожить вирус нагреванием, как делал с вином, пивом и молоком, но метод оказался бесполезным. Тогда он пошел другим путем — начал сушить вирус, и это оказалось решением.

Кто опаснее: собака или летучая мышь

Не привитая собака может быть смертельно опасна, но не она самая страшная. Бешеная кошка ничем не уступает по угрозе. Настоящая же катастрофа для человека — это укус лисы, обезьяны или летучей мыши. Последняя особенно опасна: если вовремя не ввести вакцину, смерть может наступить уже через пять дней.

Уточнения

Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов
Загадка Вселенной: в миллиметровом диапазоне открыли нечто уникальное
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Дизайнеры советуют нейтральную отделку для адаптивного интерьера подростков
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.