От друга до смертельного врага: животные превращаются в источник ужаса — всему виной этот вирус

6 июля 1885 года человечество впервые обмануло смерть. В этот день французский ученый Луи Пастер сделал укол девятилетнему Жозефу Мейстеру, которого покусала бешеная собака. Другого шанса выжить у мальчика не было. Этот день стал переломным — человек сумел победить вирус, веками считавшийся смертельным приговором.
Бешенство было известно еще со времен Вавилона и всегда заканчивалось мучительной смертью. Лечения не существовало: зараженных изолировали, ожидая неминуемого конца. Но Пастер решился на отчаянный шаг. У него не было медицинской лицензии, но он рискнул — сделал укол мальчику и бросил вызов болезни.
Множество опытов привели его к открытию. Помогли ему в этом самые обычные кролики.
"Для приготовления вакцины он использовал мозг кролика, зараженного бешенством, которого сам же и заразил искусственным путем. Мозг кролика Пастер высушил, и в этом процессе заметил, что при сушке вирус перестает быть опасным, но при этом сохраняет способность вызывать иммунный ответ у человека. Это была сенсация", – рассказал историк, публицист Александр Листенгорт.
До этого открытия Пастер был знаменит как человек, придумавший, как надолго сохранять продукты. Именно от его фамилии произошло слово "пастеризация". Сначала ученый пытался уничтожить вирус нагреванием, как делал с вином, пивом и молоком, но метод оказался бесполезным. Тогда он пошел другим путем — начал сушить вирус, и это оказалось решением.
Не привитая собака может быть смертельно опасна, но не она самая страшная. Бешеная кошка ничем не уступает по угрозе. Настоящая же катастрофа для человека — это укус лисы, обезьяны или летучей мыши. Последняя особенно опасна: если вовремя не ввести вакцину, смерть может наступить уже через пять дней.
Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание.
