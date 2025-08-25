От друга до смертельного врага: животные превращаются в источник ужаса — всему виной этот вирус

Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

6 июля 1885 года человечество впервые обмануло смерть. В этот день французский ученый Луи Пастер сделал укол девятилетнему Жозефу Мейстеру, которого покусала бешеная собака. Другого шанса выжить у мальчика не было. Этот день стал переломным — человек сумел победить вирус, веками считавшийся смертельным приговором.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Укус собаки

Пастер нашел путь к спасению

Бешенство было известно еще со времен Вавилона и всегда заканчивалось мучительной смертью. Лечения не существовало: зараженных изолировали, ожидая неминуемого конца. Но Пастер решился на отчаянный шаг. У него не было медицинской лицензии, но он рискнул — сделал укол мальчику и бросил вызов болезни.

Множество опытов привели его к открытию. Помогли ему в этом самые обычные кролики.

"Для приготовления вакцины он использовал мозг кролика, зараженного бешенством, которого сам же и заразил искусственным путем. Мозг кролика Пастер высушил, и в этом процессе заметил, что при сушке вирус перестает быть опасным, но при этом сохраняет способность вызывать иммунный ответ у человека. Это была сенсация", – рассказал историк, публицист Александр Листенгорт.

От пастеризации до прорыва в медицине

До этого открытия Пастер был знаменит как человек, придумавший, как надолго сохранять продукты. Именно от его фамилии произошло слово "пастеризация". Сначала ученый пытался уничтожить вирус нагреванием, как делал с вином, пивом и молоком, но метод оказался бесполезным. Тогда он пошел другим путем — начал сушить вирус, и это оказалось решением.

Кто опаснее: собака или летучая мышь

Не привитая собака может быть смертельно опасна, но не она самая страшная. Бешеная кошка ничем не уступает по угрозе. Настоящая же катастрофа для человека — это укус лисы, обезьяны или летучей мыши. Последняя особенно опасна: если вовремя не ввести вакцину, смерть может наступить уже через пять дней.

Уточнения

Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание.

