Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota выплатит компенсации владельцам из-за проблем Bluetooth Echo
Коллагеновый кофе: как улучшить состояние здоровья с помощью утреннего напитка
Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха
Микроглия: архитекторы человеческого мозга, меняющие представления о его развитии
Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней
Гордон объяснила, что пары разводятся при изменении статуса одного из партнёров
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Старый ковер можно превратить в гамак, пуфик или сумку — советы дизайнеров
Забудьте о 8-12: учёные раскрыли истинный диапазон повторений для гипертрофии

Кабаны с неоновым мясом: сигнал беды, который нельзя игнорировать — новая напасть в дикой природе

В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
1:14
Зоосфера

В округе Монтерей (штат Калифорния) охотники столкнулись с неожиданной и пугающей картиной: у некоторых диких кабанов мясо и даже жир приобрели ярко-синий, почти неоновый оттенок.

Кабан в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабан в лесу

Откуда берётся синий цвет

Как выяснилось, причина связана с использованием ядов против грызунов. Фермеры применяют антикоагулянт дипхацинон — вещество, окрашенное в насыщенный синий цвет, чтобы человек мог легко отличить его от пищи. Однако дикие животные не понимают этой «метки» и спокойно поедают отравленные приманки или заражённых крыс и мышей.

Опасность для охотников

Яд, попадая в организм животных, меняет цвет тканей и делает мясо опасным для употребления. «Власти настоятельно рекомендуют охотникам не употреблять мясо с синим оттенком и сообщать о подобных находках», — говорится в официальном предупреждении.

Под угрозой не только кабаны

Специалисты отмечают, что проблема касается не только диких свиней. В зоне риска оказываются олени, медведи и даже птицы, включая гусей, которые также могут питаться заражёнными животными.

Уточнения

Каба́н — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов
Загадка Вселенной: в миллиметровом диапазоне открыли нечто уникальное
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Дизайнеры советуют нейтральную отделку для адаптивного интерьера подростков
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.