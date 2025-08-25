Кабаны с неоновым мясом: сигнал беды, который нельзя игнорировать — новая напасть в дикой природе

В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими

В округе Монтерей (штат Калифорния) охотники столкнулись с неожиданной и пугающей картиной: у некоторых диких кабанов мясо и даже жир приобрели ярко-синий, почти неоновый оттенок.

Откуда берётся синий цвет

Как выяснилось, причина связана с использованием ядов против грызунов. Фермеры применяют антикоагулянт дипхацинон — вещество, окрашенное в насыщенный синий цвет, чтобы человек мог легко отличить его от пищи. Однако дикие животные не понимают этой «метки» и спокойно поедают отравленные приманки или заражённых крыс и мышей.

Опасность для охотников

Яд, попадая в организм животных, меняет цвет тканей и делает мясо опасным для употребления. «Власти настоятельно рекомендуют охотникам не употреблять мясо с синим оттенком и сообщать о подобных находках», — говорится в официальном предупреждении.

Под угрозой не только кабаны

Специалисты отмечают, что проблема касается не только диких свиней. В зоне риска оказываются олени, медведи и даже птицы, включая гусей, которые также могут питаться заражёнными животными.

