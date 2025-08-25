Безобидная игра или тревожный знак? Когда лёгкое покусывание рук может стать реальной проблемой

Многие новички в собаководстве пугаются, когда питомец начинает покусывать руки. Кажется, будто это проявление агрессии или попытка доминировать. На самом деле всё гораздо проще — у такого поведения есть вполне естественные причины.
Если вы пообещали прогулку, но задержались с выходом, собака может слегка прикусить руку, словно напоминая: "Поторопись!". Чаще всего так ведут себя активные питомцы.
Очень темпераментные собаки не умеют сдерживать чувства. Радость от встречи с хозяином или желание поиграть они выражают экспрессивно — прыжками, облизыванием и покусыванием.
Когда питомец чувствует нехватку общения, он ищет способ вовлечь хозяина в игру. Лёгкие укусы становятся сигналом: "Обрати на меня внимание".
Как правило, такие покусывания безвредны — собака не вкладывает силу. Но иногда она не рассчитывает челюсти и может причинить боль. Поэтому привычку нужно корректировать.
Используйте строгую команду ("Нельзя!" или "Фу!") каждый раз, когда собака заигрывается.
Будьте последовательны: одно и то же действие всегда должно сопровождаться одинаковым запретом.
Увеличьте количество игр и прогулок, чтобы питомец мог выплеснуть энергию другим способом.
Собака не хочет причинить вред — она лишь выражает эмоции или скуку. Ваша задача как хозяина — мягко, но уверенно научить её правильному поведению.
