Безобидная игра или тревожный знак? Когда лёгкое покусывание рук может стать реальной проблемой

1:46
Зоосфера

Многие новички в собаководстве пугаются, когда питомец начинает покусывать руки. Кажется, будто это проявление агрессии или попытка доминировать. На самом деле всё гораздо проще — у такого поведения есть вполне естественные причины.

Собака покусывает руку хозяина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака покусывает руку хозяина

Почему собака покусывает руки хозяина

1. Нетерпеливость

Если вы пообещали прогулку, но задержались с выходом, собака может слегка прикусить руку, словно напоминая: "Поторопись!". Чаще всего так ведут себя активные питомцы.

2. Избыточная эмоциональность

Очень темпераментные собаки не умеют сдерживать чувства. Радость от встречи с хозяином или желание поиграть они выражают экспрессивно — прыжками, облизыванием и покусыванием.

3. Желание привлечь внимание

Когда питомец чувствует нехватку общения, он ищет способ вовлечь хозяина в игру. Лёгкие укусы становятся сигналом: "Обрати на меня внимание".

Опасно ли это

Как правило, такие покусывания безвредны — собака не вкладывает силу. Но иногда она не рассчитывает челюсти и может причинить боль. Поэтому привычку нужно корректировать.

Как отучить

  • Используйте строгую команду ("Нельзя!" или "Фу!") каждый раз, когда собака заигрывается.

  • Будьте последовательны: одно и то же действие всегда должно сопровождаться одинаковым запретом.

  • Увеличьте количество игр и прогулок, чтобы питомец мог выплеснуть энергию другим способом.

Собака не хочет причинить вред — она лишь выражает эмоции или скуку. Ваша задача как хозяина — мягко, но уверенно научить её правильному поведению.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
