Владельцы кошек реже болеют: раскрыта связь между пушистым питомцем и крепким иммунитетом

Ученые: владельцы кошек реже болеют и имеют здоровую сердечно-сосудистую систему
1:15
Зоосфера

Кошки приносят в дом не только уют и тепло, но и заметно улучшают здоровье своих хозяев.

Кошка рядом с новорожденным
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка рядом с новорожденным

Польза для сердца и иммунитета

Недавнее исследование британских ученых показало: владельцы кошек реже болеют и отличаются более крепкой сердечно-сосудистой системой. А если в доме растут дети, то риск развития аллергии и астмы у них значительно снижается.

"Живые целители"

Считается, что коты умеют забирать на себя негатив и даже облегчать боль. Нередко они ложатся рядом с хозяином или устраиваются прямо на больном месте. Тепло кошачьего тела действует как природная грелка — помогает при проблемах с суставами, почками или кишечником.

Эмоциональная поддержка

Общение с питомцем — это мощная терапия против стресса. Ласковые поглаживания, мурлыканье и даже объятия помогают человеку справляться с тревогой, нервными срывами и страхами. Прикосновения к мягкой шерсти и ощущение тепла снижают уровень напряжения и дарят чувство безопасности.

Выходит, кошка — это не только лучший друг, но и маленький доктор, способный поддержать здоровье и душевное равновесие.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
