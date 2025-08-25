Владельцы кошек реже болеют: раскрыта связь между пушистым питомцем и крепким иммунитетом

Кошки приносят в дом не только уют и тепло, но и заметно улучшают здоровье своих хозяев.
Недавнее исследование британских ученых показало: владельцы кошек реже болеют и отличаются более крепкой сердечно-сосудистой системой. А если в доме растут дети, то риск развития аллергии и астмы у них значительно снижается.
Считается, что коты умеют забирать на себя негатив и даже облегчать боль. Нередко они ложатся рядом с хозяином или устраиваются прямо на больном месте. Тепло кошачьего тела действует как природная грелка — помогает при проблемах с суставами, почками или кишечником.
Общение с питомцем — это мощная терапия против стресса. Ласковые поглаживания, мурлыканье и даже объятия помогают человеку справляться с тревогой, нервными срывами и страхами. Прикосновения к мягкой шерсти и ощущение тепла снижают уровень напряжения и дарят чувство безопасности.
Выходит, кошка — это не только лучший друг, но и маленький доктор, способный поддержать здоровье и душевное равновесие.
