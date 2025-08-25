Первые 48 часов в новом доме: как не напугать котёнка и заложить основу для дружбы на долгие годы

Вы только вчера видели, как пушистый малыш прятался под боком у мамы-кошки, а сегодня он уже сидит у вас на коленях — любопытный, немного растерянный и полностью зависящий от вас. Решение завести котенка — радостное, но и очень ответственное.
Импульсивное желание "хочу котика прямо сейчас" может сыграть злую шутку, особенно если у вас раньше не было питомцев. Прежде чем сделать выбор, подумайте:
готовы ли вы к затратам на корм и ветеринарную помощь;
сможете ли терпеть испорченную мебель и занавески;
хватит ли у вас времени и сил на приучение к лотку и воспитание.
Если всё это вас не пугает — вы действительно готовы принять пушистого жильца.
Если вы давно мечтаете о конкретной породе, ищите проверенного заводчика, обращайте внимание на активность и дружелюбие котенка. Обязательно попросите паспорт животного с отметками о прививках. Небольшая хитрость: возьмите у заводчика немного наполнителя из лотка — знакомый запах облегчит адаптацию.
Если котенок найден на улице, первым делом отправляйтесь к ветеринару. Врач определит пол, возраст, проведёт осмотр и подскажет, с каких прививок начать.
Любовь питомца не зависит от его происхождения — будь то породистый малыш или найденыш с улицы.
Чтобы встреча с новым жильцом прошла гладко, заранее:
поставьте защитные сетки на окна;
уберите опасные растения (герань, амариллис, осенний крокус и др.);
спрячьте бьющиеся предметы.
Корм. Лучше обсудить с ветеринаром. Подойдут сухие корма для котят или натуральное питание (курица, йогурт без добавок, перепелиные яйца).
Лоток. Берите просторный, с невысокими бортиками, и сразу используйте наполнитель, скрывающий запах.
Когтеточка. Спасёт мебель. Приучать проще через поощрение.
Лежанка, миски, игрушки. Выбирайте безопасные, без мелких деталей.
Переезд и разлука с мамой — сильный стресс. Котёнок может прятаться, отказываться от еды или туалета. Это нормально первые 1-2 дня. Ваша задача — дать ему почувствовать безопасность:
не кричите и не наказывайте;
говорите мягко, гладьте, если он идёт на контакт;
объясните детям, как правильно обращаться с животным.
Никогда не дарите животных "на праздник" или "в знак внимания". Это не игрушка, а живое существо. Прежде чем взять котёнка, убедитесь, что у всех членов семьи нет аллергии и есть желание заботиться о новом друге долгие годы.
