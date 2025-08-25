Квартира в руинах, хозяин в ярости: почему собака превращает ваш дом в поле для разрушений

Ветеринары: порча вещей собакой может указывать на стресс или тревогу разлуки

Вы наверняка сталкивались с этим: приходите домой, а вас встречает хаос — погрызенные туфли, испорченные подушки или ободранная ножка стола. Для многих владельцев собак это знакомая ситуация. Но почему питомцы так себя ведут и как отучить их от этой привычки?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грустная собака

Откуда берется желание кусаться

Эксперты отмечают: привычка грызть у собак формируется ещё в щенячьем возрасте. Для малышей кусание — это способ познания мира. Щенок исследует предметы зубами, учится взаимодействовать с другими собаками и даже регулирует силу укуса. Если он слишком сильно прикусывает брата или сестру, игра прерывается — так он понимает, какое давление допустимо.

Кроме того, в возрасте 3-6 месяцев собаки переживают смену зубов. Жевание помогает снять зуд и боль в деснах, а также стимулирует выработку серотонина — гормона, улучшающего настроение.

Основные причины и что делать

Скука и однообразие игрушек

Собаки быстро теряют интерес, если у них слишком много игрушек или они постоянно одни и те же. Оптимально оставлять 2-3 предмета и менять их каждую неделю. Жевательные лакомства и прорезыватели

Жевание — естественная потребность. Вместо того чтобы страдать за испорченные вещи, дайте собаке специальные лакомства или прорезыватели, которые и займут её, и помогут очищать зубы. Недостаток внимания и прогулок

Маленькому питомцу жизненно необходимы игры и физическая активность. Если этого не хватает, он начнёт искать развлечения сам — чаще всего за счёт ваших вещей. Стресс и тревога разлуки

Иногда кусание — признак психологических проблем: страха, стресса или депрессии. В таких случаях не обойтись без консультации ветеринара или бихевиориста. Слишком ранняя разлука с матерью

Щенки, которых рано отлучили от семьи, не всегда знают, как правильно играть и общаться. Они хуже понимают границы и могут грызть всё подряд, не различая игрушки и личные вещи хозяина.

Когда стоит насторожиться

Если собака начала кусаться внезапно, хотя раньше за ней такого не замечалось, это сигнал. Причина может крыться в здоровье или психоэмоциональном состоянии. В этом случае лучше не откладывать визит к специалисту.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

