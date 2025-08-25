Невинный жест, превращающий кошку в зверя: почему нельзя показывать питомцу растопыренную ладонь

Попробуйте представить: вы показываете коту ладонь с широко разведёнными пальцами — и вдруг питомец либо шарахается в сторону, либо резко набрасывается на руку.
Почему же такая простая жестовая игра вызывает у кошек столь бурную реакцию?
Для кошек растопыренная рука — вовсе не невинный знак внимания. В мире животных подобный жест ассоциируется с угрозой. Когда кошки выясняют отношения между собой, они поднимают лапу и демонстрируют когти — именно так выглядит готовность к атаке.
Реакция животного напрямую зависит от того, какой статус в его глазах занимает человек:
если хозяин воспринимается как "вожак", кот скорее отступит и постарается уйти;
если же питомец считает его равным соперником, то может пойти в атаку — царапнуть или укусить.
Эксперты предупреждают: такой жест животному крайне неприятен. Даже если вам кажется, что это всего лишь игра, для кота это сигнал агрессии. Поэтому лучше избегать подобного "эксперимента", чтобы не вызывать стресс у питомца и не провоцировать конфликт.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
