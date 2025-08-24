Не игнорируйте этот симптом: почему выпадение усов может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ветеринары: неправильное питание и дефицит витаминов приводят к потере усов
Зоосфера

Усы для кошки — это не просто украшение, а важнейший орган чувств. Они помогают ориентироваться в пространстве, чувствовать вибрации и даже оценивать ширину прохода. Поэтому, когда хозяин вдруг замечает выпавшие волоски, это может вызвать тревогу. Однако причин у этого явления несколько, и не всегда они опасны.

Рыжая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжая кошка

Игры и активность

Чаще всего усы выпадают после слишком бурных игр. Питомец может зацепиться, поцарапаться или случайно повредить их сам. В такой ситуации поводов для паники нет — это естественный процесс, и со временем усы отрастут снова.

Гормональные сбои

Иногда потеря усов сигнализирует о нарушениях в работе гормональной системы. В таких случаях без визита к ветеринару не обойтись: специалист назначит анализы и подберёт лечение.

Неправильное питание

Качество корма напрямую влияет на состояние шерсти и усов. Дешёвые корма не обеспечивают кошку необходимыми витаминами и микроэлементами. Дефицит питательных веществ может привести к их выпадению. Чтобы этого избежать, важно подбирать рацион премиум-класса или натуральное питание по рекомендациям ветеринара.

Аллергия

Даже у взрослого питомца, который раньше не страдал аллергией, она может появиться внезапно. Одним из симптомов становится выпадение усов. В этом случае необходимо выявить раздражитель и исключить его из жизни кошки.

В целом, выпадение усов у кошки может быть как безобидным следствием активных игр, так и признаком проблем со здоровьем. Главное — наблюдать за питомцем и при малейших сомнениях обращаться к специалисту.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
