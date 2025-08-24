Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Питомец будет считать вас настоящим божеством: что нужно кошке для полного счастья и вашего спокойствия

Зоосфера

Кошки — существа с характером и своими маленькими радостями. Ошибочно думать, что их интересы ограничиваются едой и сном. На самом деле усы и хвост с удовольствием оценят "гаджеты", которые сделают их жизнь ярче и комфортнее. Вот пять идей, за которые ваш питомец точно будет благодарен.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Массажер для головы и тела

Беспроводной электрический массажер подарит кошке настоящее блаженство. Правда, есть риск: как только ваши домочадцы увидят, как наслаждается питомец, захотят такой прибор и для себя.

Домик-коробка

Все коты обожают коробки. В них они чувствуют себя в безопасности и находят уютное укрытие. Сегодня можно купить специальные "дома-коробки" — стильные и удобные. Кошка оценит этот подарок мгновенно.

Кормушка для птиц на окно

Наблюдать за птичками — одно из любимых занятий кошек. Повесьте на окно кормушку на присосках, насыпьте туда семечек — и ваш питомец получит "живое телевидение" прямо с подоконника.

Когтеточка с мятой

Чтобы мебель осталась целой, подарите кошке когтеточку с кошачьей мятой. Такой аксессуар не только займёт питомца, но и избавит вас от порванных диванов и кресел.

Светильник с инфракрасной лампочкой

Кошки обожают греться под лампами. А если заменить обычную лампочку на инфракрасную, такие "солнечные ванны" станут ещё и полезными для здоровья любимца.

Эти простые "гаджеты" помогут сделать жизнь кошки насыщенной, а ваш дом — более спокойным и уютным.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
