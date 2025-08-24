Ночной террор в вашей спальне: почему кот превращается в неуправляемого зверя, как только вы ложитесь спать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Домашние кошки обычно подстраиваются под ритм жизни хозяина и спят по ночам. Но иногда любимец вдруг решает устроить "ночные приключения" — и тогда сон семьи оказывается под угрозой. Эксперты объясняют, с чем может быть связано такое поведение.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Насекомые

Если кошку не обрабатывать от блох и других паразитов, укусы могут вызывать у неё резкое беспокойство. Некоторые животные реагируют на это весьма необычно — начинают носиться по комнате или вести себя хаотично. Решение простое: регулярная профилактика с помощью специальных средств.

Голод

Частая причина ночных побуждений — пустая миска. Голодная кошка легко разбудит хозяина, требуя еду. Поэтому лучше покормить питомца вечером или оставить небольшой запас корма на ночь.

Скука

Если днём кошка не получает достаточно внимания и игр, она будет искать развлечения ночью. Это способ не только скоротать время, но и привлечь к себе хозяина. Решение — активные игры днём и вечером, чтобы питомец устал и спокойно спал ночью.

Таким образом, ночная активность кошки чаще всего связана с насекомыми, голодом или банальной скукой. А значит, в большинстве случаев хозяин может легко исправить ситуацию.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
