Ревность разрушит всё: простое правило, чтобы ни кошка, ни собака не чувствовали себя преданными

Кошка и собака под одной крышей — сценарий, который часто оборачивается стрессом и для хозяев, и для самих животных. Для собаки новый "сосед" чаще всего — интересный объект для игр, а вот кошка видит в нём угрозу. Как же помочь им поладить и при этом сохранить мир в доме? Эксперты выделяют несколько простых, но важных правил.
Не стоит сразу же подпускать питомцев друг к другу.
Для собаки подойдут вольер или поводок — это поможет контролировать её реакцию.
Кошке нужно отдельное укрытие, где она сможет спрятаться, спокойно привыкнуть к новой обстановке и восстановить силы.
Первая форма знакомства — это запах. Несколько дней животные должны чувствовать присутствие друг друга на расстоянии. Постепенное привыкание снизит уровень тревоги и сделает дальнейшее общение безопаснее.
Очень важно показать животным, что хозяин — это человек, а не кто-то из них.
Если питомцы начинают проявлять агрессию, допустимо строгое замечание.
Но применять физическую силу категорически нельзя — это может лишь усилить враждебность, особенно у собаки.
Идеальный вариант — заводить животных примерно одного возраста. Тогда у них быстрее появится интерес друг к другу, и дружба завяжется легче.
Чтобы не возникало ревности, стоит соблюдать равенство:
одинаково делить внимание,
давать каждому личное пространство для отдыха и игр,
следить, чтобы ни один не чувствовал себя обделённым.
Соблюдая эти правила, можно создать гармоничную атмосферу даже в доме, где живут такие разные питомцы, как кошка и собака.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.