Ревность разрушит всё: простое правило, чтобы ни кошка, ни собака не чувствовали себя преданными

Зоопсихологи: применение силы к кошке и собаке усилит их враждебность

Кошка и собака под одной крышей — сценарий, который часто оборачивается стрессом и для хозяев, и для самих животных. Для собаки новый "сосед" чаще всего — интересный объект для игр, а вот кошка видит в нём угрозу. Как же помочь им поладить и при этом сохранить мир в доме? Эксперты выделяют несколько простых, но важных правил.

Дайте время и дистанцию

Не стоит сразу же подпускать питомцев друг к другу.

Для собаки подойдут вольер или поводок — это поможет контролировать её реакцию.

Кошке нужно отдельное укрытие, где она сможет спрятаться, спокойно привыкнуть к новой обстановке и восстановить силы.

Привыкание через запах

Первая форма знакомства — это запах. Несколько дней животные должны чувствовать присутствие друг друга на расстоянии. Постепенное привыкание снизит уровень тревоги и сделает дальнейшее общение безопаснее.

Кто главный в доме

Очень важно показать животным, что хозяин — это человек, а не кто-то из них.

Если питомцы начинают проявлять агрессию, допустимо строгое замечание.

Но применять физическую силу категорически нельзя — это может лишь усилить враждебность, особенно у собаки.

Возраст имеет значение

Идеальный вариант — заводить животных примерно одного возраста. Тогда у них быстрее появится интерес друг к другу, и дружба завяжется легче.

Баланс внимания

Чтобы не возникало ревности, стоит соблюдать равенство:

одинаково делить внимание,

давать каждому личное пространство для отдыха и игр,

следить, чтобы ни один не чувствовал себя обделённым.

Соблюдая эти правила, можно создать гармоничную атмосферу даже в доме, где живут такие разные питомцы, как кошка и собака.

