Змея с двумя лицами: миф о чудовище ожил в реальности и оказался ещё нелепее

Двухголовые змеи появляются из-за генетических мутаций и ошибок развития, говорят ученые

3:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире животных время от времени происходят удивительные мутации, и одна из самых поразительных — это двухголовость у змей. Сегодня такие существа вызывают сенсацию в СМИ и соцсетях, а раньше становились источником мифов и легенд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Двухголовая змея

Были ли двухголовые змеи в прошлом

Скорее всего, да. Многие древние сказания могли основываться на редких встречах с необычными животными. Легенды о Гидре или Змее Горыныче вполне могли быть вдохновлены именно подобными мутантами. Две или три головы придавали существу ореол сверхъестественного, а человеческое воображение легко достраивало страшные детали.

Откуда берутся две головы

Учёные выделяют несколько причин появления такого феномена:

Генетическая мутация: ошибки в ДНК приводят к нарушениям развития. Причём чаще они встречаются в регионах с неблагоприятной экологией.

ошибки в ДНК приводят к нарушениям развития. Причём чаще они встречаются в регионах с неблагоприятной экологией. Неразделённые близнецы: двухголовая змея по сути — это "сиамские близнецы", которые не смогли полностью разделиться в процессе эмбрионального развития.

двухголовая змея по сути — это "сиамские близнецы", которые не смогли полностью разделиться в процессе эмбрионального развития. Цифровая эпоха: сегодня мы узнаём о подобных случаях гораздо чаще благодаря интернету и соцсетям. Но не стоит забывать и про фальсификации — многие фото "двухголовых змей" оказываются обычным фотошопом.

Две головы — две личности

Интересно, что у каждой головы свой мозг, а значит — собственные желания и инстинкты. У некоторых змей одна голова доминирует и ведёт тело за собой, другая лишь "следует". Бывают и конфликты: головы спорят о направлении движения или даже пытаются атаковать друг друга.

Особенности анатомии:

пищеварительная система чаще всего одна;

бывают редкие случаи, когда органы дублируются;

известны особи с мужскими и женскими половыми признаками одновременно, но такие животные, как правило, стерильны.

Жизнь в природе и в неволе

В дикой природе шансов у двухголовых змей мало. Неспособность скоординировать движения делает их лёгкой добычей. Зато в зоопарках и лабораториях они могут жить относительно долго.

Рекордсмен — крысиная змея по кличке Мы из зоопарка Сент-Льюиса (США). Она прожила 8 лет, что считается выдающимся сроком для таких мутантов. После смерти из змеи сделали чучело — теперь это музейный экспонат.

Знаменитые двухголовые змеи

Некоторые особи прославились на весь мир:

Германский альбинос: путешествовал по выставкам и даже побывал в ялтинском зоопарке.

путешествовал по выставкам и даже побывал в ялтинском зоопарке. Уссурийская змея: поймана в 1970 году и помещена в школьный живой уголок как учебное пособие.

поймана в 1970 году и помещена в школьный живой уголок как учебное пособие. Молочная гондурасская змея Медуза (2011, США): поражала красотой и яркими узорами, стала "звездой" научных публикаций.

Феномен с точки зрения эволюции

Мутации бывают разными — полезными, нейтральными и разрушительными. В случае со змеями двухголовость скорее мешает выживанию. Однако учёные считают: именно такие "ошибки природы" показывают, как работает эволюция и насколько гибким может быть развитие живых организмов.

Любопытный факт: у людей тоже встречаются необычные мутации — например, наличие двух сердец или дополнительных органов. Обычно это опасные аномалии, но иногда организм приспосабливается и функционирует лучше нормы.

Загадка, которая продолжает волновать

Двухголовые змеи — редчайший и удивительный феномен. Для одних они — символ мистики и чуда, для других — предмет изучения и понимания глубинных процессов эволюции.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

