Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни

4:17
Зоосфера

Фраза "собака — лучший друг человека" появилась не случайно. Умение этих животных устанавливать глубокую эмоциональную связь с хозяином не имеет равных в мире животных. Но у некоторых пород врождённая преданность выражена особенно ярко. Именно они становятся не просто питомцами, а настоящими членами семьи.

Акита-ину
Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

Немецкая овчарка: классика преданности

Когда говорят о верности, одной из первых на ум приходит немецкая овчарка. Эта порода известна своей готовностью защищать хозяина до последнего.

  • идеальный компаньон для семьи с детьми;
  • прирождённый охранник дома и территории;
  • легко обучаема, используется в полиции и армии;
  • сочетает строгость и нежность: с одной стороны — защитник, с другой — ласковый друг.

Не зря немецкая овчарка десятилетиями остаётся одной из самых популярных собак в мире.

Лабрадор-ретривер: друг для всей семьи

Лабрадоры — воплощение дружелюбия и преданности. Это одна из лучших собак для семей с детьми:

  • игривые, общительные, очень ласковые;
  • терпеливо переносят шум, активные игры и даже шалости малышей;
  • нуждаются в постоянном общении, плохо переносят одиночество;
  • легко обучаются и часто используются как собаки-поводыри и терапевты.

Лабрадор — порода, которая умеет одинаково хорошо быть и другом ребёнку, и надёжным партнёром взрослому.

Бордер-колли: ум и верность в одном

Считается самой умной породой собак в мире. Бордер-колли — это энергия, интеллект и безусловная преданность хозяину.

  • отлично понимает команды и быстро учится трюкам;
  • подходит для активных людей, любит спорт и аджилити;
  • невероятно ориентирован на хозяина, готов часами выполнять задачи ради похвалы.

Эта порода требует внимания и времени, но в ответ даёт идеальную комбинацию интеллекта и верности.

Такса: маленькая, но отважная

Многие удивятся, но таксы — тоже одни из самых преданных собак. Несмотря на компактный размер, у них большой характер.

  • бесстрашны и готовы защищать хозяина даже от больших противников;
  • всегда рядом, сопровождают человека по дому и на прогулке;
  • любят детей, хотя иногда бывают упрямыми.

Такса — это маленький телохранитель, который не позволит хозяину чувствовать себя одиноким.

Чихуахуа: крошка с огромным сердцем

Даже самая маленькая собака в мире может обладать огромной преданностью.

  • чихуахуа формируют очень сильную связь с хозяином;
  • ревнивы и могут не делить любимого человека с другими;
  • любят быть в центре внимания и всегда готовы составить компанию.

Для пожилых людей или тех, кто ищет "карманного" друга, чихуахуа — настоящий подарок.

Боксер: сила и ласка

Эта порода сочетает в себе энергичность, игривость и нежность.

  • боксёры обожают совместные игры и прогулки;
  • отлично ладят с детьми и другими животными;
  • верны семье и всегда настроены защищать хозяев.

Боксер — это вечный подросток: активный, любящий веселье, но при этом преданный и надёжный.

Бретонский спаниель: собака, которая не терпит одиночества

Эта порода особенно нуждается в общении с хозяином.

  • умные, ласковые, энергичные;
  • плохо переносят долгую разлуку, могут тосковать;
  • становятся настоящими "тенью" своего человека.

Такой питомец идеально подойдёт тем, кто готов уделять собаке максимум времени.

Когда дружба становится судьбой

Преданность — качество, которое есть у каждой собаки, но у некоторых пород оно выражено сильнее.

  • Для семей с детьми лучшими станут лабрадоры, золотистые ретриверы и боксёры.
  • Для активных людей подойдут бордер-колли или немецкие овчарки.
  • Для тех, кто хочет маленького, но верного спутника, идеальны таксы или чихуахуа.

Главное помнить: порода задаёт лишь основу характера. Настоящая преданность рождается из любви, заботы и взаимного уважения.

Уточнения

Акита-ину (яп. 秋田犬) или японская собака акита - порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хонсю, одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород — Нихонкэн Ходзонкай (Nippo).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
