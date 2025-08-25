Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сумчатый мастер квадратных фекалий: кто в Австралии превратил природу в фабрику LEGO

Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
4:33
Зоосфера

Австралия — настоящий заповедник удивительных существ. Кенгуру, коалы, ехидны… Но есть ещё один зверь, менее известный за пределами континента, хотя ничуть не менее удивительный. Это вомбат — коренастый сумчатый, который сумел удивить учёных способностью производить идеальные кубики. Да-да, речь идёт именно о форме их экскрементов, но об этом чуть позже.

Вомбат с кубическими фекалиями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вомбат с кубическими фекалиями

Кто такие вомбаты

Вомбаты принадлежат к семейству сумчатых и ведут в основном ночной образ жизни. Днём они прячутся в длинных норах, а с наступлением сумерек выходят пастись: питаются травами, корнями и даже корой деревьев.

  • Рост: до 130 см
  • Вес: 20-35 кг
  • Скорость: несмотря на кажущуюся неповоротливость, вомбаты способны разгоняться до 40 км/ч и удерживать темп до полутора минут.

На первый взгляд это медлительные "пухляши", но в действительности они крепки, выносливы и отлично приспособлены к жизни под землёй.

Виды вомбатов

Учёные различают три подвида:

  • обыкновенный вомбат: отличается голым, безволосым носом;
  • южный волосатый: более пушистый, с мягкой шерстью;
  • северный волосатый: самый редкий и исчезающий вид.

Северный волосатый вомбат долго считался вымершим: его "переоткрыли" лишь в 1930-х годах, когда в Квинсленде нашли около 30 особей. Сегодня популяция составляет всего ~250 животных. Все они обитают только в одном регионе Австралии.

Удивительные особенности

Вомбаты — настоящие "инженеры" среди сумчатых. Их организм и образ жизни полны неожиданных деталей:

  • Сумка "задом наперёд": самок сумка открыта назад, чтобы во время копки земля не засыпала детёныша.
  • Рекордсмены по рытью: за день один вомбат способен выкопать до 90 см грунта. Их норы достигают 30 метров и могут соединяться с соседними.
  • Медленный метаболизм: пищу они переваривают около 14 дней, что позволяет экономить энергию и воду в засушливом климате.
  • Зубы без остановки: как у грызунов, их зубы растут всю жизнь, поэтому зверьки постоянно стачивают их, грызя кору.
  • Квадратные "подписи": строение кишечника позволяет формировать кубические фекалии. Кубики нужны для меток территории — благодаря форме они не скатываются с камней и пней.
  • Крепкий зад: их таз настолько прочный, что при опасности вомбат закрывает вход в нору своим "бронёй". Нападающему хищнику остаётся только ломать зубы.

Характер и повадки

Вомбаты кажутся милыми и безобидными, но на деле они ревниво охраняют территорию и могут быть агрессивными. Известны случаи, когда вомбаты нападали на людей, используя зубы и когти.

При этом они умеют быть игривыми. Учёные отмечают: вомбаты часто устраивают погони, перекаты и даже неуклюжие "сальто".

История гигантов

Современные вомбаты — лишь тень своих доисторических предков. В ледниковый период Австралию населяли гигантские вомбаты размером с носорога. Они стали жертвами охоты древних аборигенов и изменений климата.

Жизненный цикл

  • Детёныши проводят в сумке матери 6-7 месяцев.
  • К груди остаются прикреплёнными до 15 месяцев.
  • Средняя продолжительность жизни в дикой природе — около 20 лет.

Известен долгожитель по имени Патрик, живший в парке дикой природы в Виктории. Он стал настоящей австралийской звездой: у него была страничка в соцсетях, а туристы приезжали ради встречи с ним. Патрик прожил 31 год, став символом любви к этим удивительным животным.

Символ упорства и выживания

Сегодня вомбаты стали своеобразной визитной карточкой Австралии. Они напоминают о том, что природа умеет создавать невероятные решения — будь то задом наперёд устроенная сумка или кубики, которыми позавидовал бы любой инженер.

И хотя один из подвидов находится на грани исчезновения, в Австралии делают всё возможное, чтобы сохранить этих удивительных существ для будущих поколений.

Уточнения

Вомба́товые или во́мба́ты (лат. Vombatidae), — семейство сумчатых млекопитающих из отряда двурезцовых, обитающих в Австралии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
