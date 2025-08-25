Сумчатый мастер квадратных фекалий: кто в Австралии превратил природу в фабрику LEGO

Австралия — настоящий заповедник удивительных существ. Кенгуру, коалы, ехидны… Но есть ещё один зверь, менее известный за пределами континента, хотя ничуть не менее удивительный. Это вомбат — коренастый сумчатый, который сумел удивить учёных способностью производить идеальные кубики. Да-да, речь идёт именно о форме их экскрементов, но об этом чуть позже.
Вомбаты принадлежат к семейству сумчатых и ведут в основном ночной образ жизни. Днём они прячутся в длинных норах, а с наступлением сумерек выходят пастись: питаются травами, корнями и даже корой деревьев.
На первый взгляд это медлительные "пухляши", но в действительности они крепки, выносливы и отлично приспособлены к жизни под землёй.
Учёные различают три подвида:
Северный волосатый вомбат долго считался вымершим: его "переоткрыли" лишь в 1930-х годах, когда в Квинсленде нашли около 30 особей. Сегодня популяция составляет всего ~250 животных. Все они обитают только в одном регионе Австралии.
Вомбаты — настоящие "инженеры" среди сумчатых. Их организм и образ жизни полны неожиданных деталей:
Вомбаты кажутся милыми и безобидными, но на деле они ревниво охраняют территорию и могут быть агрессивными. Известны случаи, когда вомбаты нападали на людей, используя зубы и когти.
При этом они умеют быть игривыми. Учёные отмечают: вомбаты часто устраивают погони, перекаты и даже неуклюжие "сальто".
Современные вомбаты — лишь тень своих доисторических предков. В ледниковый период Австралию населяли гигантские вомбаты размером с носорога. Они стали жертвами охоты древних аборигенов и изменений климата.
Известен долгожитель по имени Патрик, живший в парке дикой природы в Виктории. Он стал настоящей австралийской звездой: у него была страничка в соцсетях, а туристы приезжали ради встречи с ним. Патрик прожил 31 год, став символом любви к этим удивительным животным.
Сегодня вомбаты стали своеобразной визитной карточкой Австралии. Они напоминают о том, что природа умеет создавать невероятные решения — будь то задом наперёд устроенная сумка или кубики, которыми позавидовал бы любой инженер.
И хотя один из подвидов находится на грани исчезновения, в Австралии делают всё возможное, чтобы сохранить этих удивительных существ для будущих поколений.
Вомба́товые или во́мба́ты (лат. Vombatidae), — семейство сумчатых млекопитающих из отряда двурезцовых, обитающих в Австралии.
