Мир океана всегда хранил чудовищ, рядом с которыми сегодняшние акулы выглядят невинными рыбёшками. Одним из самых ярких примеров был лиоплевродон — морская рептилия позднего юрского периода, длиной до 25 метров и весом под 10 тонн. Его челюсти, зубы и умение "чуять" добычу под водой сделали его вершиной пищевой цепи мезозойских морей.
Лиоплевродон принадлежал к группе плиозавров — родственников знаменитых плезиозавров. Только в отличие от последних с их длинными шеями, у лиоплевродонов была короткая мощная шея и огромная голова, занимающая почти треть тела.
Они населяли тёплые мелководья Западной Европы около 155-160 миллионов лет назад. Там их окружала целая "зоопарковая" фауна: морские крокодилы, гигантские рыбы, ихтиозавры, офтальмозавры. Но почти каждый из них рисковал однажды оказаться в пасти этого хищника.
Учёные предполагают, что укус лиоплевродона был сильнее, чем у тираннозавра. Длинные изогнутые зубы, словно кинжалы, легко справлялись с костями крупной добычи. Теоретически одна хватка могла бы пробить корпус легкового автомобиля.
Неудивительно, что жертвами становились даже другие плиозавры — конкуренты в борьбе за господство.
Одна из самых удивительных особенностей лиоплевродона — исключительное обоняние под водой. Его ноздри были устроены так, что животное втягивало воду и анализировало молекулы запахов, растворённых в ней. Это позволяло хищнику чувствовать потенциальную добычу на расстоянии и следовать за ней даже в условиях плохой видимости.
Несмотря на массивность, лиоплевродон был отличным пловцом. Четыре мощных плавника работали как вёсла, позволяя хищнику не только разгоняться для атаки, но и совершать долгие миграции. Его скорость вряд ли сравнима с белой акулой, но для своего времени это был грозный "торпедоносец" юрского океана.
В отличие от многих рептилий, лиоплевродоны никогда не выходили на берег. Они дышали лёгкими, как современные киты или дельфины, и были вынуждены периодически всплывать за глотком воздуха. Даже размножение происходило в воде, а детёныши, вероятно, проводили первые месяцы жизни на мелководье, где было меньше крупных хищников.
До 2003 года считалось, что максимальная длина лиоплевродона достигала 18 метров. Но находка в Мексике показала: подростковая особь уже достигала этой длины и могла вырасти значительно больше. Отсюда версии о "супергигантах" в 25 метров, хотя часть палеонтологов считает такие оценки завышенными.
Сегодня лиоплевродон остаётся одним из самых ярких символов доисторической морской фауны. В отличие от динозавров суши, его мир был скрыт под толщей воды, но это только усиливает мистику и интерес. Он напоминает, что океан всегда был ареной для самых невероятных и устрашающих созданий на Земле.
Лиоплевродон (лат. Liopleurodon от др.-греч. λεῖος «гладкий», πλευρά «бок», ὀδούς «зуб») — род крупных плиозавров среднего юрского периода.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.