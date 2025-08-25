Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
4:28
Зоосфера

Мир океана всегда хранил чудовищ, рядом с которыми сегодняшние акулы выглядят невинными рыбёшками. Одним из самых ярких примеров был лиоплевродон — морская рептилия позднего юрского периода, длиной до 25 метров и весом под 10 тонн. Его челюсти, зубы и умение "чуять" добычу под водой сделали его вершиной пищевой цепи мезозойских морей.

Лиоплевродон в пучине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лиоплевродон в пучине

Властелин юрских морей

Лиоплевродон принадлежал к группе плиозавров — родственников знаменитых плезиозавров. Только в отличие от последних с их длинными шеями, у лиоплевродонов была короткая мощная шея и огромная голова, занимающая почти треть тела.

Они населяли тёплые мелководья Западной Европы около 155-160 миллионов лет назад. Там их окружала целая "зоопарковая" фауна: морские крокодилы, гигантские рыбы, ихтиозавры, офтальмозавры. Но почти каждый из них рисковал однажды оказаться в пасти этого хищника.

Челюсти, которые могли перекусить автомобиль

Учёные предполагают, что укус лиоплевродона был сильнее, чем у тираннозавра. Длинные изогнутые зубы, словно кинжалы, легко справлялись с костями крупной добычи. Теоретически одна хватка могла бы пробить корпус легкового автомобиля.

Неудивительно, что жертвами становились даже другие плиозавры — конкуренты в борьбе за господство.

Подводный нюхач

Одна из самых удивительных особенностей лиоплевродона — исключительное обоняние под водой. Его ноздри были устроены так, что животное втягивало воду и анализировало молекулы запахов, растворённых в ней. Это позволяло хищнику чувствовать потенциальную добычу на расстоянии и следовать за ней даже в условиях плохой видимости.

Быстрый и неутомимый

Несмотря на массивность, лиоплевродон был отличным пловцом. Четыре мощных плавника работали как вёсла, позволяя хищнику не только разгоняться для атаки, но и совершать долгие миграции. Его скорость вряд ли сравнима с белой акулой, но для своего времени это был грозный "торпедоносец" юрского океана.

Жизнь без суши

В отличие от многих рептилий, лиоплевродоны никогда не выходили на берег. Они дышали лёгкими, как современные киты или дельфины, и были вынуждены периодически всплывать за глотком воздуха. Даже размножение происходило в воде, а детёныши, вероятно, проводили первые месяцы жизни на мелководье, где было меньше крупных хищников.

Споры о размерах

До 2003 года считалось, что максимальная длина лиоплевродона достигала 18 метров. Но находка в Мексике показала: подростковая особь уже достигала этой длины и могла вырасти значительно больше. Отсюда версии о "супергигантах" в 25 метров, хотя часть палеонтологов считает такие оценки завышенными.

10 фактов, которые стоит знать

  • Название "лиоплевродон" переводится как "гладкозубый". Первые зубы длиной около 8 см нашли во Франции в 1873 году.
  • Он был главным морским хищником позднего Юрского периода.
  • По распространённости в океане лиоплевродонов можно сравнить с современными акулами.
  • Вес взрослой особи — до 10 тонн.
  • Укус сильнее, чем у T. rex.
  • Дышал воздухом, но всю жизнь проводил под водой.
  • Развивал скорость, достаточную для атаки на стремительных ихтиозавров.
  • Популярность получил благодаря циклу "Прогулка с динозаврами".
  • Неожиданно прославился в интернете: "камейо" в вирусном мультфильме "Чарли Единорог" в 2005 году.
  • Вымер к началу мелового периода, уступив место мозазаврам и древним акулам.

Сегодня лиоплевродон остаётся одним из самых ярких символов доисторической морской фауны. В отличие от динозавров суши, его мир был скрыт под толщей воды, но это только усиливает мистику и интерес. Он напоминает, что океан всегда был ареной для самых невероятных и устрашающих созданий на Земле.

Уточнения

Лиоплевродон (лат. Liopleurodon от др.-греч. λεῖος «гладкий», πλευρά «бок», ὀδούς «зуб») — род крупных плиозавров среднего юрского периода.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
