Зебра с ушами от осла: маркетинг по-китайски стал анекдотом мирового масштаба

В китайских парках развлечений и зоопарках уже давно практикуют необычные "трюки" ради привлечения посетителей. Но иногда эта тяга к креативу превращается в откровенный обман и вызывает возмущение даже у самих жителей страны. Последний случай, прогремевший в китайских СМИ, связан с ослами, которых сотрудники зоопарка перекрасили в чёрно-белые полосы, выдав их за… зебр.
Инцидент произошёл в парке развлечений "Цзыбо-Сити" в провинции Шаньдун. Посетители быстро заметили неладное: "зебры" выглядели подозрительно крупноухими и явно не имели грации африканских животных. Вскоре стало ясно, что перед ними обычные ослы, которых раскрасили чёрной краской.
Причём рисунок был сделан настолько небрежно, что о сходстве с настоящими зебрами можно было говорить лишь с очень большой натяжкой.
Этот случай далеко не первый. Ранее в городе Тайчжоу местные жители уже сталкивались с похожими историями:
Каждый раз подобные "эксперименты" вызывали бурю критики: люди чувствовали себя обманутыми, а зоозащитники поднимали вопрос об этике обращения с животными.
Представители парка "Цзыбо-Сити" объяснили действия "маркетинговой стратегией": мол, раскрашенные животные должны были привлечь внимание и увеличить число посетителей. При этом сотрудники утверждали, что использовали безвредную нетоксичную краску, которая не причинила животным вреда.
Но большинство посетителей и зоозащитников отнеслись к этим словам скептически. Даже если краска не токсична, стресс от постоянного внимания, запаха химикатов и непривычных процедур для животных остаётся фактором риска.
Подобные истории поднимают важные вопросы:
Многие китайские пользователи соцсетей заявили:
"Лучше бы зоопарки вкладывались в улучшение условий содержания животных, а не в дешёвые трюки с краской". — говорят пользователи.
После публикаций в СМИ в Китае начались активные дискуссии о том, чтобы ввести строгие правила, запрещающие перекрашивать животных ради развлечения публики. Зоозащитные организации настаивают, что подобные действия нужно приравнять к нарушению этических норм и наказывать штрафами.
Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра, зебра Греви и горная зебра.
