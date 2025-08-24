Зебра с ушами от осла: маркетинг по-китайски стал анекдотом мирового масштаба

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В китайском зоопарке ослов раскрасили под зебр ради привлечения посетителей
3:03
Зоосфера

В китайских парках развлечений и зоопарках уже давно практикуют необычные "трюки" ради привлечения посетителей. Но иногда эта тяга к креативу превращается в откровенный обман и вызывает возмущение даже у самих жителей страны. Последний случай, прогремевший в китайских СМИ, связан с ослами, которых сотрудники зоопарка перекрасили в чёрно-белые полосы, выдав их за… зебр.

Осёл, раскрашенный под зебру
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осёл, раскрашенный под зебру

История с полосками

Инцидент произошёл в парке развлечений "Цзыбо-Сити" в провинции Шаньдун. Посетители быстро заметили неладное: "зебры" выглядели подозрительно крупноухими и явно не имели грации африканских животных. Вскоре стало ясно, что перед ними обычные ослы, которых раскрасили чёрной краской.

Причём рисунок был сделан настолько небрежно, что о сходстве с настоящими зебрами можно было говорить лишь с очень большой натяжкой.

Традиция подмен

Этот случай далеко не первый. Ранее в городе Тайчжоу местные жители уже сталкивались с похожими историями:

  • "Панды-собаки" - породу чау-чау окрасили в чёрно-белый цвет, чтобы походили на любимых всей страной бамбуковых мишек.
  • "Тигры-собаки" - пушистых питомцев раскрасили в полоску, заявив, что это "дрессированные хищники".

Каждый раз подобные "эксперименты" вызывали бурю критики: люди чувствовали себя обманутыми, а зоозащитники поднимали вопрос об этике обращения с животными.

Аргументы зоопарка

Представители парка "Цзыбо-Сити" объяснили действия "маркетинговой стратегией": мол, раскрашенные животные должны были привлечь внимание и увеличить число посетителей. При этом сотрудники утверждали, что использовали безвредную нетоксичную краску, которая не причинила животным вреда.

Но большинство посетителей и зоозащитников отнеслись к этим словам скептически. Даже если краска не токсична, стресс от постоянного внимания, запаха химикатов и непривычных процедур для животных остаётся фактором риска.

Этическая сторона вопроса

Подобные истории поднимают важные вопросы:

  • Можно ли ради развлечения вмешиваться во внешний вид животных.
  • Не является ли это формой эксплуатации, даже если зверь физически не страдает.
  • Каково психологическое состояние ослов и собак, превращённых в "маскарадные костюмы".

Многие китайские пользователи соцсетей заявили:

"Лучше бы зоопарки вкладывались в улучшение условий содержания животных, а не в дешёвые трюки с краской". — говорят пользователи.

Возможные последствия

После публикаций в СМИ в Китае начались активные дискуссии о том, чтобы ввести строгие правила, запрещающие перекрашивать животных ради развлечения публики. Зоозащитные организации настаивают, что подобные действия нужно приравнять к нарушению этических норм и наказывать штрафами.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра, зебра Греви и горная зебра.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
