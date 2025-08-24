Лес хранит секреты: 70% насекомых до сих пор не описаны — этот гигант лишь начало списка

В тропических лесах Северного Квинсленда учёные нашли новый вид гигантского палочника — Acrophylla alta. Это насекомое стало самым тяжёлым, известным на континенте.
Самка достигает впечатляющих 40 сантиметров в длину и весит около 44 граммов. Для сравнения: это почти вдвое больше обычных крупных палочников, которых раньше находили в Австралии.
Всё началось с фотографии, сделанной местным жителем. Заинтригованные учёные отправились в несколько ночных экспедиций и в итоге нашли живой экземпляр на верхушке дерева. Его забрали для изучения, и анализ подтвердил — перед ними действительно новый, ранее неизвестный науке вид. Более того, у этого палочника оказалась уникальная форма яиц.
На данный момент официально описаны только две самки. Самцов пока не удалось обнаружить. Учёные предполагают, что они могут быть гораздо меньше по размеру, поэтому раньше их просто не связывали с этим видом.
Открытие подчёркивает, насколько ограниченными остаются наши знания о фауне Австралии. Сегодня учёные считают, что примерно 70 % всех насекомых континента до сих пор не описаны.
Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.