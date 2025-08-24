Лес хранит секреты: 70% насекомых до сих пор не описаны — этот гигант лишь начало списка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные обнаружили в Северном Квинсленде самого тяжёлого палочника Австралии
1:24
Зоосфера

В тропических лесах Северного Квинсленда учёные нашли новый вид гигантского палочника — Acrophylla alta. Это насекомое стало самым тяжёлым, известным на континенте.

Гигантский палочник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский палочник

Рекордные размеры

Самка достигает впечатляющих 40 сантиметров в длину и весит около 44 граммов. Для сравнения: это почти вдвое больше обычных крупных палочников, которых раньше находили в Австралии.

История случайной находки

Всё началось с фотографии, сделанной местным жителем. Заинтригованные учёные отправились в несколько ночных экспедиций и в итоге нашли живой экземпляр на верхушке дерева. Его забрали для изучения, и анализ подтвердил — перед ними действительно новый, ранее неизвестный науке вид. Более того, у этого палочника оказалась уникальная форма яиц.

Самцы

На данный момент официально описаны только две самки. Самцов пока не удалось обнаружить. Учёные предполагают, что они могут быть гораздо меньше по размеру, поэтому раньше их просто не связывали с этим видом.

Насколько мало мы знаем о природе

Открытие подчёркивает, насколько ограниченными остаются наши знания о фауне Австралии. Сегодня учёные считают, что примерно 70 % всех насекомых континента до сих пор не описаны.

Уточнения

Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Учёные обнаружили в Северном Квинсленде самого тяжёлого палочника Австралии
