Навигатор мира насекомых: они ориентируется по Млечному Пути словно по карте — GPS уже в настройках

Эксперимент в планетарии показал, что жуки используют Млечный Путь для навигации

В 2013 году шведские учёные сделали удивительное открытие: африканские навозные жуки способны ориентироваться в пространстве, глядя на Млечный Путь. Эти насекомые катят навозные шары строго по прямым линиям, ориентируясь не на отдельные звёзды, а на светящуюся полосу нашей галактики.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Навозный жук

Эксперименты в планетарии

Исследования проходили в планетарии. Жуки не сбивались с курса даже тогда, когда им показывали лишь световое пятно Млечного Пути. Но стоило имитировать облачное небо — и они теряли направление.

Преимущество перед соперниками

Способность ориентироваться по звёздам даёт жукам очевидный выигрыш. Они быстрее удаляются от конкурентов, сохраняя прямую траекторию. Их фасеточные глаза особенно хорошо улавливают широкую световую полосу галактики, а не отдельные звёзды — что особенно важно во время движения.

Инженеры учатся у природы

Сегодня в Австралии инженеры вдохновляются этим природным механизмом. Они создают навигационные системы для дронов, роботов и спутников, способные ориентироваться по Млечному Пути даже в условиях слабого освещения и вибраций.

Не только жуки

Интересно, что звёздное небо используют не только навозные жуки. Некоторые ночные мотыльки тоже ориентируются по звёздам, что подчёркивает разнообразие и изощрённость природных способов навигации.

Уточнения

Жуки́ — отряд насекомых.

