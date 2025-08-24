Навигатор мира насекомых: они ориентируется по Млечному Пути словно по карте — GPS уже в настройках

В 2013 году шведские учёные сделали удивительное открытие: африканские навозные жуки способны ориентироваться в пространстве, глядя на Млечный Путь. Эти насекомые катят навозные шары строго по прямым линиям, ориентируясь не на отдельные звёзды, а на светящуюся полосу нашей галактики.
Исследования проходили в планетарии. Жуки не сбивались с курса даже тогда, когда им показывали лишь световое пятно Млечного Пути. Но стоило имитировать облачное небо — и они теряли направление.
Способность ориентироваться по звёздам даёт жукам очевидный выигрыш. Они быстрее удаляются от конкурентов, сохраняя прямую траекторию. Их фасеточные глаза особенно хорошо улавливают широкую световую полосу галактики, а не отдельные звёзды — что особенно важно во время движения.
Сегодня в Австралии инженеры вдохновляются этим природным механизмом. Они создают навигационные системы для дронов, роботов и спутников, способные ориентироваться по Млечному Пути даже в условиях слабого освещения и вибраций.
Интересно, что звёздное небо используют не только навозные жуки. Некоторые ночные мотыльки тоже ориентируются по звёздам, что подчёркивает разнообразие и изощрённость природных способов навигации.
