Хамелеон в пакете, обезьяна в сумке: что туристы чаще всего таскают из отпуска вместо магнитиков

Российская таможня напомнила о запрете ввоза черепах и певчих птиц без документов

4:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Контрабанда животных — один из самых тревожных видов нелегальной торговли. Если в багаже пассажира находят редкую черепаху, хамелеона или даже маленького сервала, то для таможни это не просто экзотическая находка, а вопрос сохранения биоразнообразия и соблюдения международных норм. Но что дальше? Что ждёт конфискованных животных после того, как их извлекут из чемодана или контейнера?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Конфискованные животные на таможне

Какие животные чаще всего попадают в зону риска

Российские и зарубежные таможенники регулярно публикуют отчёты о задержанных "живых трофеях". Среди самых частых "пассажиров" встречаются:

попугаи, канарейки и певчие птицы , которых пытаются перепродать на чёрном рынке;

, которых пытаются перепродать на чёрном рынке; рептилии: хамелеоны, аксолотли, змеи, редкие черепахи;

хамелеоны, аксолотли, змеи, редкие черепахи; млекопитающие: детёныши сервала, енотов или даже обезьян;

детёныши сервала, енотов или даже обезьян; морские обитатели: кораллы, актинии, морские коньки.

Нередко перевозят и продукты животного происхождения: шкуры, бивни, мясо редких зверей. Всё это попадает под действие международной конвенции CITES, которая защищает виды, находящиеся на грани исчезновения.

Чем рискует путешественник

В России, как и в Европе, перевозка охраняемых видов карается серьёзно. Формально штрафы могут достигать миллионов рублей, а в особо тяжёлых случаях — лишение свободы до нескольких лет. Но на практике чаще всего контрабандисты-любители отделываются административными наказаниями и конфискацией животных.

Однако важно понимать: даже если штраф окажется небольшим, само животное у владельца заберут, а иногда и навсегда.

Куда отправляют конфискованных животных

Животные не остаются в аэропорту. Существует целая система, позволяющая распределять их по профилю и состоянию здоровья.

Центры реабилитации диких животных

Если речь идёт о редких видах, их стараются вернуть в естественную среду. Перед этим животное проходит карантин и ветеринарную проверку.

Ветеринарные клиники

Многие звери прибывают в крайне тяжёлом состоянии: обезвоженные, травмированные, ослабленные. Таких отправляют на лечение.

Зоопарки и питомники

Если выпустить в природу невозможно (например, животное слишком привыкло к людям), оно может остаться в зоопарке или специализированном приюте.

Специализированные фонды

Часть животных передаётся организациям, которые занимаются сохранением видов.

Почему это не просто невинный сувенир

Многие туристы искренне считают, что привезти домой маленькую черепаху или попугая — безобидная затея. На деле всё куда серьезнее:

страдает биоразнообразие : каждая изъятая из дикой природы особь может быть последней в своём регионе;

: каждая изъятая из дикой природы особь может быть последней в своём регионе; животные погибают в пути : перевозка в пластиковых контейнерах или чемоданах часто заканчивается смертью от удушья или стресса;

: перевозка в пластиковых контейнерах или чемоданах часто заканчивается смертью от удушья или стресса; риск инфекций: некоторые звери переносят опасные для человека болезни.

Российский контекст: что нужно знать путешественникам

Российская таможня также фиксирует случаи незаконного ввоза экзотики. Наиболее часто изымаются:

черепахи из Турции и Египта;

певчие птицы и попугаи;

редкие рептилии из Юго-Восточной Азии.

Стоит помнить: даже если животное кажется "обычным", его ввоз может быть ограничен. Например, перевозка декоративных рыбок или тропических растений также требует специальных документов.

Как вести себя правильно

Чтобы избежать проблем и не становиться соучастником незаконной торговли, путешественникам стоит соблюдать несколько простых правил:

Не покупать животных за границей "с рук" - даже если продавец уверяет, что это "разведение, а не отлов".

- даже если продавец уверяет, что это "разведение, а не отлов". Изучать правила страны выезда и въезда : часто они отличаются.

: часто они отличаются. Проверять CITES : список охраняемых видов доступен онлайн.

: список охраняемых видов доступен онлайн. Задавать вопросы в зоопарках и питомниках: если предлагают продать животное — это почти всегда незаконно.

Животные, конфискованные на таможне, проходят долгий путь: от карантина и лечения до возможного возвращения в дикую природу. Но далеко не все из них доживают до этого момента. Для многих стресс перелёта и транспортировки становится смертельным.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

