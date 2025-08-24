Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Употребление картофеля и риск диабета: что говорят новые исследования Гарвардского университета
Белый песок и скрытые бухты: какие пляжи теперь признаны самыми красивыми в Латинской Америке
Решетова рассказала о косметологических процедурах и сожалениях после коррекции носа
Для тренировки тазового дна рекомендуют упражнения на баланс — мнение эксперта
Базовый Haval Jolion на механике оказался дешевле Lada Vesta SW Cross
Откровения о зарплате в интернете: люди рассказывают о своих доходах незнакомцам
Немецкие инженеры придумали, как использовать отработанные батареи электрокаров
Крупноформатные стеновые панели стали отличной альтернативой кафелю в ванной
Новый уход: сыворотки с калием обещают сияние и увлажнение кожи

Хамелеон в пакете, обезьяна в сумке: что туристы чаще всего таскают из отпуска вместо магнитиков

Российская таможня напомнила о запрете ввоза черепах и певчих птиц без документов
4:34
Зоосфера

Контрабанда животных — один из самых тревожных видов нелегальной торговли. Если в багаже пассажира находят редкую черепаху, хамелеона или даже маленького сервала, то для таможни это не просто экзотическая находка, а вопрос сохранения биоразнообразия и соблюдения международных норм. Но что дальше? Что ждёт конфискованных животных после того, как их извлекут из чемодана или контейнера?

Конфискованные животные на таможне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конфискованные животные на таможне

Какие животные чаще всего попадают в зону риска

Российские и зарубежные таможенники регулярно публикуют отчёты о задержанных "живых трофеях". Среди самых частых "пассажиров" встречаются:

  • попугаи, канарейки и певчие птицы, которых пытаются перепродать на чёрном рынке;
  • рептилии: хамелеоны, аксолотли, змеи, редкие черепахи;
  • млекопитающие: детёныши сервала, енотов или даже обезьян;
  • морские обитатели: кораллы, актинии, морские коньки.

Нередко перевозят и продукты животного происхождения: шкуры, бивни, мясо редких зверей. Всё это попадает под действие международной конвенции CITES, которая защищает виды, находящиеся на грани исчезновения.

Чем рискует путешественник

В России, как и в Европе, перевозка охраняемых видов карается серьёзно. Формально штрафы могут достигать миллионов рублей, а в особо тяжёлых случаях — лишение свободы до нескольких лет. Но на практике чаще всего контрабандисты-любители отделываются административными наказаниями и конфискацией животных.

Однако важно понимать: даже если штраф окажется небольшим, само животное у владельца заберут, а иногда и навсегда.

Куда отправляют конфискованных животных

Животные не остаются в аэропорту. Существует целая система, позволяющая распределять их по профилю и состоянию здоровья.

Центры реабилитации диких животных

  • Если речь идёт о редких видах, их стараются вернуть в естественную среду. Перед этим животное проходит карантин и ветеринарную проверку.

Ветеринарные клиники

  • Многие звери прибывают в крайне тяжёлом состоянии: обезвоженные, травмированные, ослабленные. Таких отправляют на лечение.

Зоопарки и питомники

  • Если выпустить в природу невозможно (например, животное слишком привыкло к людям), оно может остаться в зоопарке или специализированном приюте.

Специализированные фонды

  • Часть животных передаётся организациям, которые занимаются сохранением видов.

Почему это не просто невинный сувенир

Многие туристы искренне считают, что привезти домой маленькую черепаху или попугая — безобидная затея. На деле всё куда серьезнее:

  • страдает биоразнообразие: каждая изъятая из дикой природы особь может быть последней в своём регионе;
  • животные погибают в пути: перевозка в пластиковых контейнерах или чемоданах часто заканчивается смертью от удушья или стресса;
  • риск инфекций: некоторые звери переносят опасные для человека болезни.

Российский контекст: что нужно знать путешественникам

Российская таможня также фиксирует случаи незаконного ввоза экзотики. Наиболее часто изымаются:

  • черепахи из Турции и Египта;
  • певчие птицы и попугаи;
  • редкие рептилии из Юго-Восточной Азии.

Стоит помнить: даже если животное кажется "обычным", его ввоз может быть ограничен. Например, перевозка декоративных рыбок или тропических растений также требует специальных документов.

Как вести себя правильно

Чтобы избежать проблем и не становиться соучастником незаконной торговли, путешественникам стоит соблюдать несколько простых правил:

  • Не покупать животных за границей "с рук" - даже если продавец уверяет, что это "разведение, а не отлов".
  • Изучать правила страны выезда и въезда: часто они отличаются.
  • Проверять CITES: список охраняемых видов доступен онлайн.
  • Задавать вопросы в зоопарках и питомниках: если предлагают продать животное — это почти всегда незаконно.

Животные, конфискованные на таможне, проходят долгий путь: от карантина и лечения до возможного возвращения в дикую природу. Но далеко не все из них доживают до этого момента. Для многих стресс перелёта и транспортировки становится смертельным.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Последние материалы
Парковка возле торговых центров и офисов повышает риски повреждения авто
Бельгийская овчарка Зия номинирована на премию Hambone за спасение семьи
Йогуртовый пирог: добавьте разрыхлитель для невероятной воздушности, и любые фрукты — для сочности
Учёные связали поздний ужин с нарушением сна и ожирением
Россия сократила импорт грузинского вина: статистика
Испания, которую вы не знали: заповедник рядом с Валенсией, где можно увидеть фламинго
Комбинация природных и химических средств помогает держать комаров подальше от вашего дома
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Борщёва и Медведева заявили, что не скучают по Comedy Woman
Алоэ вера для волос: проверенные рецепты масок и лучшие готовые продукты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.