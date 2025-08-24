Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Употребление картофеля и риск диабета: что говорят новые исследования Гарвардского университета
Белый песок и скрытые бухты: какие пляжи теперь признаны самыми красивыми в Латинской Америке
Решетова рассказала о косметологических процедурах и сожалениях после коррекции носа
Для тренировки тазового дна рекомендуют упражнения на баланс — мнение эксперта
Базовый Haval Jolion на механике оказался дешевле Lada Vesta SW Cross
Откровения о зарплате в интернете: люди рассказывают о своих доходах незнакомцам
Немецкие инженеры придумали, как использовать отработанные батареи электрокаров
Крупноформатные стеновые панели стали отличной альтернативой кафелю в ванной
Российская таможня напомнила о запрете ввоза черепах и певчих птиц без документов

Зуб против копыта: история маленькой овчарки, остановившей разъярённого быка ради своих людей

Бельгийская овчарка Зия номинирована на премию Hambone за спасение семьи
3:36
Зоосфера

Истории о собачьей преданности давно стали классикой: кто-то спасает хозяев из пожара, кто-то поднимает тревогу во время землетрясения. Но подвиг бельгийской овчарки по кличке Зия больше напоминает эпизод из испанской арены — только без аплодисментов и фанфар.

Собака против быка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака против быка

Встреча, которой никто не ждал

Обычное утро на ферме в Калифорнии. Хозяин Тим вместе с семьёй и собакой Зией отправился на прогулку по своим 80 акрам земли. Часть участка он сдаёт под выпас скота, поэтому встреча с быками — дело привычное. Но в тот день один из них прорвался через забор.

"Он начал фыркать, топтать землю и идти прямо на нас. Мы поняли, что оказались в самой настоящей корриде", — вспоминает Тим.

Собака против разъярённого быка

Разъярённое животное весом в несколько сот килограммов мчалось прямо на людей. Инстинкт Зии сработал мгновенно: она рванулась вперёд и встала между быком и своей семьёй.

  • Собака отвлекла животное на себя, дав хозяевам время отступить.
  • В разгар схватки бык ударил Зию копытом в челюсть и выбил зуб.
  • Несмотря на боль, пёс продолжал удерживать внимание противника.

Именно эти секунды стали решающими — семья успела скрыться за забором.

Подвиг и последствия

Когда всё закончилось, Зия была травмирована, но жива. Потеря зуба — малая цена за спасённые жизни.

Ветеринары осмотрели её и подтвердили: серьёзных повреждений нет, собака быстро восстановится. А любовь и уважение хозяев после этой "битвы" выросли в разы.

"Он очень заботливый и всегда настороже. Зия не раз показывал, что готов защищать нас в любую минуту", — говорит Тим.

Премия за необычный героизм

История Зии не осталась незамеченной. Страховая компания Nationwide Pet Insurance ежегодно вручает премию Hambone Award - животным, которые пережили самые необычные ситуации.

Зия вошла в десятку финалистов 2025 года. Среди конкурентов — собаки, которые проглотили чучело аллигатора или переели цикад. Но Зия выделяется среди них — её случай не про курьёз, а про настоящий героизм.

От бракованной собаки к любимцу семьи

Интересно, что Зия попала в дом Тима не случайно. Изначально её готовили к службе в спецподразделениях, но в программу она не прошла — не хватило жёсткости и агрессии.

Зато в семье она нашла своё настоящее предназначение: быть защитником, другом и полноправным членом.

"Я считаю, что мы порой недостойны собак. Каждый должен иметь такого друга", — признаётся Тим.

Почему это важно

История Зии напоминает нам несколько вещей:

  • Инстинкты сильнее страха: даже неподготовленная к бою собака способна проявить невероятную смелость.
  • Животные — часть семьи: для них мы — стая, которую нужно защищать любой ценой.
  • Даже "неподходящие" питомцы находят своё место: то, что не подошло для службы, стало идеальным для домашней жизни.

Зия лишилась зуба, но приобрела куда большее: уважение тысяч людей, узнавших о её поступке. А её хозяева получили бесценный подарок — ещё одно подтверждение того, что собака действительно лучший друг человека.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Последние материалы
Парковка возле торговых центров и офисов повышает риски повреждения авто
Бельгийская овчарка Зия номинирована на премию Hambone за спасение семьи
Йогуртовый пирог: добавьте разрыхлитель для невероятной воздушности, и любые фрукты — для сочности
Учёные связали поздний ужин с нарушением сна и ожирением
Россия сократила импорт грузинского вина: статистика
Испания, которую вы не знали: заповедник рядом с Валенсией, где можно увидеть фламинго
Комбинация природных и химических средств помогает держать комаров подальше от вашего дома
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Борщёва и Медведева заявили, что не скучают по Comedy Woman
Алоэ вера для волос: проверенные рецепты масок и лучшие готовые продукты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.