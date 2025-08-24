Дрон против банки для кренделей: невероятная собачья драма в кукурузном поле

В Пенсильвании дрон помог спасти собаку с головой в контейнере для кренделей

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда самые невероятные технологии используются вовсе не для научных исследований или военных операций, а для того, чтобы спасти жизнь бездомного животного. Так произошло в американском штате Пенсильвания, где судьба собаки по кличке Даллас повисла на волоске из-за пластиковой банки из-под кренделей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака застряла в банке

Банка, которая могла убить

Жители округа Йорк несколько дней замечали растерянную собаку, на голову которой плотно натянулся огромный контейнер. Казалось, что это нелепая случайность, но для животного она обернулась настоящей пыткой:

собака не могла ни есть, ни пить;

банкой перекрывался доступ к воздуху;

снять её самостоятельно было невозможно.

Каждый раз, когда люди пытались приблизиться, испуганное животное убегало в кукурузное поле. Сил становилось всё меньше, и времени на спасение оставалось немного.

Соцсети включили сигнал тревоги

Организация Canine Rescue of Central Pennsylvania (CRCPA) разместила срочный пост в социальных сетях с просьбой помочь. Волонтёры и жители объединились: кто-то следил за полями, кто-то сообщал новые координаты, а поисковые группы дежурили и днём и ночью.

Но поймать Далласа было невозможно: страх и дезориентация заставляли его бежать от любого приближения.

Ход конём — дрон

Решение нашлось неожиданное. К поискам подключился пилот дрона Даллас Фурман из компании Nighthawk Drone Services. Ночью, когда собаку уже почти перестали искать, он поднял дрон в воздух и начал обследовать поля с высоты.

В 3 часа утра камера дрона зафиксировала движение в глубине кукурузного массива. Это был Даллас — обессиленный, с банкой на голове, но всё ещё живой.

Освобождение и имя

Животное поймали и освободили от пластикового "шлема". Его срочно доставили в ветеринарный центр. Врачи диагностировали:

сильное обезвоживание,

истощение,

укусы насекомых и десятки клещей.

Собаку удалось стабилизировать, и сейчас она проходит курс лечения. В честь пилота дрона ей дали имя — Даллас.

Почему эта история важна

Эта история — не просто трогательный случай, а яркое напоминание:

Технологии спасают жизни: дроны давно используются в поисках людей после стихийных бедствий, а теперь помогают и животным.

дроны давно используются в поисках людей после стихийных бедствий, а теперь помогают и животным. Сообщество сильнее одиночек: успех стал возможен только потому, что десятки людей не прошли мимо беды.

успех стал возможен только потому, что десятки людей не прошли мимо беды. Пластик смертельно опасен: выброшенные контейнеры и бутылки становятся ловушкой для диких и бездомных животных.

А что у нас

Для России эта история особенно актуальна. Мы часто видим собак и кошек, запутавшихся в пакетах или застрявших в пластиковых крышках. Что можно сделать:

Сообщить в ближайший приют или зоозащитную организацию.

Не пытаться поймать животное в одиночку, если оно агрессивно или напугано.

При возможности аккуратно ограничить пространство (например, загнать в двор или сарай) до приезда специалистов.

Сегодня Даллас живёт в заботе ветеринаров и волонтёров. Она ещё не готова к усыновлению, но уже обрела армию поклонников. Её история разлетелась по соцсетям, а жители Пенсильвании продолжают делать пожертвования на её лечение.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

