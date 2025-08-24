Дрон против банки для кренделей: невероятная собачья драма в кукурузном поле

Иногда самые невероятные технологии используются вовсе не для научных исследований или военных операций, а для того, чтобы спасти жизнь бездомного животного. Так произошло в американском штате Пенсильвания, где судьба собаки по кличке Даллас повисла на волоске из-за пластиковой банки из-под кренделей.
Жители округа Йорк несколько дней замечали растерянную собаку, на голову которой плотно натянулся огромный контейнер. Казалось, что это нелепая случайность, но для животного она обернулась настоящей пыткой:
Каждый раз, когда люди пытались приблизиться, испуганное животное убегало в кукурузное поле. Сил становилось всё меньше, и времени на спасение оставалось немного.
Организация Canine Rescue of Central Pennsylvania (CRCPA) разместила срочный пост в социальных сетях с просьбой помочь. Волонтёры и жители объединились: кто-то следил за полями, кто-то сообщал новые координаты, а поисковые группы дежурили и днём и ночью.
Но поймать Далласа было невозможно: страх и дезориентация заставляли его бежать от любого приближения.
Решение нашлось неожиданное. К поискам подключился пилот дрона Даллас Фурман из компании Nighthawk Drone Services. Ночью, когда собаку уже почти перестали искать, он поднял дрон в воздух и начал обследовать поля с высоты.
В 3 часа утра камера дрона зафиксировала движение в глубине кукурузного массива. Это был Даллас — обессиленный, с банкой на голове, но всё ещё живой.
Животное поймали и освободили от пластикового "шлема". Его срочно доставили в ветеринарный центр. Врачи диагностировали:
Собаку удалось стабилизировать, и сейчас она проходит курс лечения. В честь пилота дрона ей дали имя — Даллас.
Эта история — не просто трогательный случай, а яркое напоминание:
Для России эта история особенно актуальна. Мы часто видим собак и кошек, запутавшихся в пакетах или застрявших в пластиковых крышках. Что можно сделать:
Сегодня Даллас живёт в заботе ветеринаров и волонтёров. Она ещё не готова к усыновлению, но уже обрела армию поклонников. Её история разлетелась по соцсетям, а жители Пенсильвании продолжают делать пожертвования на её лечение.
