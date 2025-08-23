Человек с головой лисы: зоологи обхитрили природу ради спасения лисят устроив странный спектакль

В США зоологи надели лисьи маски, чтобы избежать импринтинга у детёнышей лис

В США придумали необычный способ помочь детёнышам лис вырасти настоящими хищниками, а не ручными "кошками". Сотрудники Центра охраны дикой природы в штате Вирджиния ухаживают за малыми лисятами… в огромных масках, имитирующих морду взрослой лисы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зоолог в маске заботится о лисенке

На первый взгляд это выглядит как кадр из странного спектакля: человек в маске зверя кормит крохотного детёныша из бутылочки. Но на самом деле речь идёт о важной технологии выживания.

Что такое импринтинг и зачем маска

Лисёнок, как и любое дикое животное, в первые недели жизни "запоминает" образы и запахи тех, кто о нём заботится. Этот процесс называют импринтингом.

Если малыш "отпечатает" в памяти человеческое лицо, то во взрослом возрасте он перестанет бояться людей.

Такой зверь не сможет жить в дикой природе — он будет тянуться к людям, машинам и городам.

Итог нередко печальный: гибель под колёсами, встречи с браконьерами или невозможность вернуться в естественную среду.

Именно поэтому биологи стараются скрыть человеческий облик — надевают маски и даже имитируют повадки взрослых животных.

История лисёнка из маски

В Центр дикой природы Ричмонда попала малышка весом всего 80 граммов. Её глаза ещё были закрыты, и сотрудники знали: как только зрение появится, у детёныша сформируется образ "матери". Чтобы это не оказался человек, специалисты срочно искали реалистичную маску.

Помогли благотворители — один из доноров подарил огромную лисью морду с подвижной челюстью. Теперь именно "маска-лиса" встречает малышку каждый раз, когда её кормят молоком.

Как защищают диких зверей от человеческой привязанности

Метод маскирования применяют не только в США.

В Китае сотрудники питомников надевают цельные костюмы панд, чтобы выращенные медвежата не привыкали к людям.

В некоторых центрах используют барьеры от звуков и запахов, тёмные маски и минимальный контакт с персоналом.

При отсутствии спецкостюмов в ход идут лабораторные халаты, перчатки и закрытые лица.

Главная цель — чтобы зверёк рос с инстинктом дикого животного, а не как домашний питомец.

Почему это важно

Самостоятельность : животные должны уметь охотиться и защищаться, а не искать руку с миской.

: животные должны уметь охотиться и защищаться, а не искать руку с миской. Сохранение вида : программы по выпуску в дикую природу теряют смысл, если звери тянутся к людям.

: программы по выпуску в дикую природу теряют смысл, если звери тянутся к людям. Опасность для человека: "очеловеченные" лисы, медвежата или еноты могут потерять естественный страх и заходить в деревни, подвергая риску и себя, и людей.

Российский контекст

Для России проблема тоже актуальна. Ежегодно в центры реабилитации попадают лисята, медвежата, совята и даже детёныши тюленей. Специалисты подчёркивают: главная ошибка людей — подбирать зверька и начинать кормить его дома. Это разрушает естественные механизмы выживания.

В отечественных приютах для диких животных тоже стараются минимизировать контакт с человеком. Например, медвежат выращивают в специальных вольерах, куда человек заходит как можно реже, а корм кладут так, чтобы малыш не видел "кормильца".

Важное предупреждение

Сотрудники Центра дикой природы напоминают: даже самые милые лисята могут быть носителями бешенства. Болезнь часто протекает бессимптомно, но для человека она смертельна. Поэтому приближаться к диким животным без специальной защиты категорически запрещено.

Уточнения

Импринтинг — Запечатление — форма обучения в психологии и этологии, например "реакция следования" птенцов или детёнышей млекопитающих за родителями и друг за другом.

