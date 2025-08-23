Человек с головой лисы: зоологи обхитрили природу ради спасения лисят устроив странный спектакль

В США придумали необычный способ помочь детёнышам лис вырасти настоящими хищниками, а не ручными "кошками". Сотрудники Центра охраны дикой природы в штате Вирджиния ухаживают за малыми лисятами… в огромных масках, имитирующих морду взрослой лисы.
На первый взгляд это выглядит как кадр из странного спектакля: человек в маске зверя кормит крохотного детёныша из бутылочки. Но на самом деле речь идёт о важной технологии выживания.
Лисёнок, как и любое дикое животное, в первые недели жизни "запоминает" образы и запахи тех, кто о нём заботится. Этот процесс называют импринтингом.
Именно поэтому биологи стараются скрыть человеческий облик — надевают маски и даже имитируют повадки взрослых животных.
В Центр дикой природы Ричмонда попала малышка весом всего 80 граммов. Её глаза ещё были закрыты, и сотрудники знали: как только зрение появится, у детёныша сформируется образ "матери". Чтобы это не оказался человек, специалисты срочно искали реалистичную маску.
Помогли благотворители — один из доноров подарил огромную лисью морду с подвижной челюстью. Теперь именно "маска-лиса" встречает малышку каждый раз, когда её кормят молоком.
Метод маскирования применяют не только в США.
Главная цель — чтобы зверёк рос с инстинктом дикого животного, а не как домашний питомец.
Для России проблема тоже актуальна. Ежегодно в центры реабилитации попадают лисята, медвежата, совята и даже детёныши тюленей. Специалисты подчёркивают: главная ошибка людей — подбирать зверька и начинать кормить его дома. Это разрушает естественные механизмы выживания.
В отечественных приютах для диких животных тоже стараются минимизировать контакт с человеком. Например, медвежат выращивают в специальных вольерах, куда человек заходит как можно реже, а корм кладут так, чтобы малыш не видел "кормильца".
Сотрудники Центра дикой природы напоминают: даже самые милые лисята могут быть носителями бешенства. Болезнь часто протекает бессимптомно, но для человека она смертельна. Поэтому приближаться к диким животным без специальной защиты категорически запрещено.
Импринтинг — Запечатление — форма обучения в психологии и этологии, например "реакция следования" птенцов или детёнышей млекопитающих за родителями и друг за другом.
