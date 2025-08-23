Внутренний хищник проснулся: кошка тащит еду из миски, подчиняясь древнему инстинкту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Хозяева нередко удивляются: зачем кошка вытаскивает еду из миски и ест её прямо на полу? На первый взгляд это выглядит странно и даже неудобно, но у такого поведения есть вполне объяснимые причины.

Кошка ест
Фото: Wikipedia by Tom Corser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кошка ест

Усы и дискомфорт

Усы для кошки — сверхчувствительный орган. Если они упираются в края миски, животное испытывает раздражение. В таком случае питомец предпочитает доставать еду и есть её там, где ничто не мешает. Чаще всего проблема решается заменой узкой миски на широкую и плоскую.

Конкуренция за еду

Когда несколько животных вынуждены есть из одной миски, у каждого из них может сработать инстинкт "отдельной территории". Кошка забирает кусочки, чтобы спокойно поесть в стороне. Поэтому лучше ставить миски в разных уголках, чтобы питомцы не соперничали.

Место и спокойствие

Ещё один фактор — расположение миски. Если она стоит в шумном месте, рядом постоянно ходят люди или дети, кошка не сможет расслабиться. Она унесёт еду туда, где можно спокойно насладиться обедом.

Крупные куски

Если порции слишком большие, кошке физически неудобно есть их из миски. В таком случае она вытаскивает кусок и делит его на полу на более мелкие части.

Так что ругать питомца за такие привычки не стоит: чаще всего это не капризы, а естественные поведенческие причины.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
