Секретный рейтинг хозяев: по каким критериям кошка решает, с кем сегодня спать

Зоопсихологи: кошка не спит с хозяином из-за неудобного расположения кровати

Многие хозяева удивляются: кошка вроде бы обожает их, но на ночь идёт спать к другому члену семьи. На самом деле у питомцев есть своя логика при выборе "партнёра по сну".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

С кем кошка ложится спать

Чаще всего пушистый компаньон выбирает того, с кем проводит больше всего времени в течение дня. И это может быть не "главный" хозяин, а, например, ребёнок или человек, который чаще бывает дома.

Важные факторы: тепло и тишина

Для кошек сон — это не только близость, но и комфорт. Они ищут тихое, спокойное и тёплое место. Если ваша кровать стоит у окна или в проходной комнате, питомец вполне может предпочесть более уютный вариант.

Не повод для обид

Если кошка не приходит спать именно к вам, это не значит, что она вас меньше любит. У животных свои критерии удобства, и выбор места — всего лишь вопрос комфорта, а не привязанности.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

