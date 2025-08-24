Секретный рейтинг хозяев: по каким критериям кошка решает, с кем сегодня спать

Многие хозяева удивляются: кошка вроде бы обожает их, но на ночь идёт спать к другому члену семьи. На самом деле у питомцев есть своя логика при выборе "партнёра по сну".
Чаще всего пушистый компаньон выбирает того, с кем проводит больше всего времени в течение дня. И это может быть не "главный" хозяин, а, например, ребёнок или человек, который чаще бывает дома.
Для кошек сон — это не только близость, но и комфорт. Они ищут тихое, спокойное и тёплое место. Если ваша кровать стоит у окна или в проходной комнате, питомец вполне может предпочесть более уютный вариант.
Если кошка не приходит спать именно к вам, это не значит, что она вас меньше любит. У животных свои критерии удобства, и выбор места — всего лишь вопрос комфорта, а не привязанности.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
