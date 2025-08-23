Кошачий вой — не просто звук, а тихий крик о помощи: когда пора бить тревогу

Ветеринары: вой у кошки может быть симптомом болезни почек или щитовидной железы

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошка вдруг начинает выть? Для хозяина это тревожный сигнал: за странным поведением может скрываться как простая потребность, так и серьёзная болезнь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот чихает

Когда кошка голодна

Самая банальная причина — пустая миска. Если питомец заметил, что корм закончился, он вполне может громко выразить недовольство.

Одиночество и потребность в общении

Несмотря на стереотип о "независимых" кошках, они нуждаются в контакте с человеком. Иногда вой — это всего лишь призыв к вниманию и попытка сказать: "Мне скучно".

Звуковое приветствие

Некоторые кошки любят встречать хозяев "разговором". Особенно этим отличаются сиамские и другие "разговорчивые" породы. В таком случае вой — это не тревожный знак, а способ поделиться эмоциями.

Стресс и перемены

Кошки плохо переносят изменения. Новая мебель, переезд или даже мелкая перестановка могут вызвать у питомца стресс, который он выражает громким воем.

Возрастные изменения

С годами кошки становятся более "голосистыми". Но чтобы исключить болезни, стареющего питомца стоит показать ветеринару.

Проблемы со здоровьем

Иногда за воем скрываются серьёзные заболевания:

гиперактивность щитовидной железы , влияющая на голосовые связки;

хроническая болезнь почек, которая вызывает сильный дискомфорт.

В этих случаях визит к ветеринару откладывать нельзя.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

