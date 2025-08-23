Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи назвали продукты, которые разрушают коллаген и старят кожу
Хитрые идеи для кухни: простые хитрости для чистой и организованной кухни
Писательница Элизабет Хит: чаевые в Италии всё более становятся нормой
Редкие фото Джека Блюза: Хейли Бибер отмечает первый день рождения сына
Adidas готов выплатить компенсацию коренным народам Мексики за Oaxaca Slip-On
В Opel Astra H есть режим климат-контроля для быстрого размораживания лобового стекла
Картофель в фарше делает котлеты сочными и нежными
Тренды кудрявых волос 2025: эти стрижки покорят подиумы и сердца модниц
Легкие упражнения для сжигания жира на животе: тренируемся дома

Кошачий вой — не просто звук, а тихий крик о помощи: когда пора бить тревогу

Ветеринары: вой у кошки может быть симптомом болезни почек или щитовидной железы
1:32
Зоосфера

Почему кошка вдруг начинает выть? Для хозяина это тревожный сигнал: за странным поведением может скрываться как простая потребность, так и серьёзная болезнь.

кот чихает
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот чихает

Когда кошка голодна

Самая банальная причина — пустая миска. Если питомец заметил, что корм закончился, он вполне может громко выразить недовольство.

Одиночество и потребность в общении

Несмотря на стереотип о "независимых" кошках, они нуждаются в контакте с человеком. Иногда вой — это всего лишь призыв к вниманию и попытка сказать: "Мне скучно".

Звуковое приветствие

Некоторые кошки любят встречать хозяев "разговором". Особенно этим отличаются сиамские и другие "разговорчивые" породы. В таком случае вой — это не тревожный знак, а способ поделиться эмоциями.

Стресс и перемены

Кошки плохо переносят изменения. Новая мебель, переезд или даже мелкая перестановка могут вызвать у питомца стресс, который он выражает громким воем.

Возрастные изменения

С годами кошки становятся более "голосистыми". Но чтобы исключить болезни, стареющего питомца стоит показать ветеринару.

Проблемы со здоровьем

Иногда за воем скрываются серьёзные заболевания:

  • гиперактивность щитовидной железы, влияющая на голосовые связки;

  • хроническая болезнь почек, которая вызывает сильный дискомфорт.

В этих случаях визит к ветеринару откладывать нельзя.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Кошки ложатся спать в местах с отрицательной энергетикой для ее нейтрализации
Врачи: первая группа крови снижает риск развития инфаркта и инсульта
Нарастить мышцы можно с помощью лёгких весов и комплексной тренировки Шварценеггера
Лера Кудрявцева о разводе Товстика: не обижай женщину, родившую тебе 6 детей
Как гастрономия и тихие пляжи делают Сет уникальным местом отдыха
Ausnews: в Германии предложили повысить налоги на доходы свыше 24 тыс. евро
Зарубина считает, что Пугачёва никому не будет нужна, если вернётся в Россию
Остров Пасхи: повышение уровня моря угрожает статуям моаи - прогноз
Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.