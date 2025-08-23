Кошка видит то, что скрыто от человеческих глаз: как она находит плохие и хорошие места в доме

Кошки ложатся спать в местах с отрицательной энергетикой для ее нейтрализации

Существует мнение, что кошка никогда не устроится на отдых там, где царит негативная энергетика. Поэтому в новом доме часто советуют поставить кровать именно туда, где первым делом улеглась кошка.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит

Однако есть и противоположная гипотеза: питомцы, наоборот, ищут зоны с отрицательной энергией, чтобы "забрать" её на себя и тем самым гармонизировать пространство.

Кошка и здоровье человека

Замечено, что пушистые любимцы нередко ложатся на больные места хозяина. Совпадение это или нет — вопрос спорный, но наука подтверждает: кошки действительно положительно влияют на здоровье.

Существует даже отдельный метод лечения — фелинотерапия. После общения с кошками у человека снижается уровень стресса, улучшается самочувствие и быстрее заживают травмы.

Да, не все верят в подобное воздействие, но случаев успешного применения этого метода — множество.

Уточнения

Суеве́рие (букв. — суетное, тщетное, то есть ложное верование) — предрассудок, представляющий собой практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования.

