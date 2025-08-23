Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи назвали продукты, которые разрушают коллаген и старят кожу
Хитрые идеи для кухни: простые хитрости для чистой и организованной кухни
Писательница Элизабет Хит: чаевые в Италии всё более становятся нормой
Редкие фото Джека Блюза: Хейли Бибер отмечает первый день рождения сына
Adidas готов выплатить компенсацию коренным народам Мексики за Oaxaca Slip-On
В Opel Astra H есть режим климат-контроля для быстрого размораживания лобового стекла
Картофель в фарше делает котлеты сочными и нежными
Тренды кудрявых волос 2025: эти стрижки покорят подиумы и сердца модниц
Легкие упражнения для сжигания жира на животе: тренируемся дома

Кошка видит то, что скрыто от человеческих глаз: как она находит плохие и хорошие места в доме

Кошки ложатся спать в местах с отрицательной энергетикой для ее нейтрализации
0:59
Зоосфера

Существует мнение, что кошка никогда не устроится на отдых там, где царит негативная энергетика. Поэтому в новом доме часто советуют поставить кровать именно туда, где первым делом улеглась кошка.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Однако есть и противоположная гипотеза: питомцы, наоборот, ищут зоны с отрицательной энергией, чтобы "забрать" её на себя и тем самым гармонизировать пространство.

Кошка и здоровье человека

Замечено, что пушистые любимцы нередко ложатся на больные места хозяина. Совпадение это или нет — вопрос спорный, но наука подтверждает: кошки действительно положительно влияют на здоровье.

Существует даже отдельный метод лечения — фелинотерапия. После общения с кошками у человека снижается уровень стресса, улучшается самочувствие и быстрее заживают травмы.

Да, не все верят в подобное воздействие, но случаев успешного применения этого метода — множество.

Уточнения

Суеве́рие (букв. — суетное, тщетное, то есть ложное верование) — предрассудок, представляющий собой практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Кошки ложатся спать в местах с отрицательной энергетикой для ее нейтрализации
Врачи: первая группа крови снижает риск развития инфаркта и инсульта
Нарастить мышцы можно с помощью лёгких весов и комплексной тренировки Шварценеггера
Лера Кудрявцева о разводе Товстика: не обижай женщину, родившую тебе 6 детей
Как гастрономия и тихие пляжи делают Сет уникальным местом отдыха
Ausnews: в Германии предложили повысить налоги на доходы свыше 24 тыс. евро
Зарубина считает, что Пугачёва никому не будет нужна, если вернётся в Россию
Остров Пасхи: повышение уровня моря угрожает статуям моаи - прогноз
Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.