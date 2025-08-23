Собака грызет лапы до крови: это не дурная привычка, а отчаянный сигнал бедствия

Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы

Почему собаки начинают грызть собственные лапы? Причин может быть много — от банальных аллергий до серьезных заболеваний или психологических проблем. Главное — вовремя заметить тревожные сигналы и понять, когда необходима помощь специалиста.

Аллергия

Самая частая причина. Пыльца, бытовая химия, трава или определённые продукты способны вызывать зуд. Собака лижет и грызёт лапы, чтобы облегчить состояние. Иногда аллергия проявляется сезонно, но если симптомы сохраняются круглый год, визит к ветеринару обязателен.

Сухая кожа

Зимой или в сухую погоду у питомца может пересыхать кожа, теряются натуральные масла, что приводит к трещинам и раздражению. В ответ собака начинает облизывать и грызть лапы, что нередко заканчивается ранами. Ветеринар может посоветовать бальзам или крем, чтобы облегчить боль и восстановить кожу.

Паразиты

Блохи и клещи часто атакуют лапы и вызывают сильный зуд. Если у животного ещё и аллергия на слюну паразита, это усугубляет проблему и может привести к инфекциям. К счастью, существуют надёжные средства защиты и лечения, которые подбирает ветеринар.

Боль

Артрит, дисплазия, травмы или даже опухоли костей могут стать источником боли. В таких случаях собака начинает настойчиво грызть лапы, отказывается от игр или прогулок, может скулить. Медикаменты, физиотерапия и другие методы помогают вернуть питомцу комфорт.

Тревога и депрессия

Психологическое состояние тоже играет роль. Долгое одиночество, стресс, страх людей или других животных нередко приводят к тому, что собака "снимает напряжение" через кусание лап. Депрессия встречается реже, но может проявляться схожим образом, сопровождаясь апатией и потерей интереса к жизни.

Что делать хозяину?

Если питомец грызёт лапы чаще обычного, это сигнал обратить внимание на его здоровье и поведение. Самолечение редко помогает, а в некоторых случаях только усугубляет проблему. Лучшее решение — визит к ветеринару, который найдёт причину и назначит правильное лечение.

