Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа

Собака грызет лапы до крови: это не дурная привычка, а отчаянный сигнал бедствия

Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы
2:24
Зоосфера

Почему собаки начинают грызть собственные лапы? Причин может быть много — от банальных аллергий до серьезных заболеваний или психологических проблем. Главное — вовремя заметить тревожные сигналы и понять, когда необходима помощь специалиста.

собака грызет лапу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака грызет лапу

Аллергия

Самая частая причина. Пыльца, бытовая химия, трава или определённые продукты способны вызывать зуд. Собака лижет и грызёт лапы, чтобы облегчить состояние. Иногда аллергия проявляется сезонно, но если симптомы сохраняются круглый год, визит к ветеринару обязателен.

Сухая кожа

Зимой или в сухую погоду у питомца может пересыхать кожа, теряются натуральные масла, что приводит к трещинам и раздражению. В ответ собака начинает облизывать и грызть лапы, что нередко заканчивается ранами. Ветеринар может посоветовать бальзам или крем, чтобы облегчить боль и восстановить кожу.

Паразиты

Блохи и клещи часто атакуют лапы и вызывают сильный зуд. Если у животного ещё и аллергия на слюну паразита, это усугубляет проблему и может привести к инфекциям. К счастью, существуют надёжные средства защиты и лечения, которые подбирает ветеринар.

Боль

Артрит, дисплазия, травмы или даже опухоли костей могут стать источником боли. В таких случаях собака начинает настойчиво грызть лапы, отказывается от игр или прогулок, может скулить. Медикаменты, физиотерапия и другие методы помогают вернуть питомцу комфорт.

Тревога и депрессия

Психологическое состояние тоже играет роль. Долгое одиночество, стресс, страх людей или других животных нередко приводят к тому, что собака "снимает напряжение" через кусание лап. Депрессия встречается реже, но может проявляться схожим образом, сопровождаясь апатией и потерей интереса к жизни.

Что делать хозяину?

Если питомец грызёт лапы чаще обычного, это сигнал обратить внимание на его здоровье и поведение. Самолечение редко помогает, а в некоторых случаях только усугубляет проблему. Лучшее решение — визит к ветеринару, который найдёт причину и назначит правильное лечение.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA
Вода, движение и завтрак — формула утра без усталости
Компресс с яблочным уксусом помогает вывести загрязнения с ДСП
Выступление Post Malone в России отменено: политическая обстановка повлияла на решение
Кабачки защищают от возрастных изменений зрения благодаря лютеину и зеаксантину
Осенняя посадка чеснока в октябре обеспечивает урожай крупных головок
Budapester Zeitung: Венгрия и Украина обменялись резкими заявлениями после атак на Дружбу
Гузеева призналась, что в программе Давай поженимся ей приходится надевать маску
Профессор Уолтер Виллетт: жареный картофель связан с диабетом 2 типа
Выгрызание лап у собаки может быть симптомом артрита или травмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.