Хрустит, как во фритюре, но в нём ни капли масла: как обмануть рецепторы с помощью обычной духовки

Шеф-повара: для хрустящего картофеля фри в духовке ломтики нужно промыть и высушить

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хрустящий картофель фри вовсе не обязан плавать в литрах масла. Духовка при правильном подходе способна подарить тот самый вкус и золотистую корочку, от которых трудно отказаться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареная картошка

Секрет начинается с выбора

Для идеального результата подойдут сорта с высоким содержанием крахмала. Молодой картофель выглядит привлекательно, но именно "крахмалистые" клубни дают аппетитный хруст.

Нарезка и подготовка

Нарежьте картофель тонкими, одинаковыми полосками. Если кусочки будут разного размера, часть пересушится, а часть останется сырой. После этого обязательно промойте ломтики в холодной воде — так смоется лишний крахмал, и картофель не будет слипаться.

Затем обсушите его — чем суше поверхность, тем лучше получится корочка. Бумажные полотенца справятся идеально.

Немного масла — но не для жарки

Полностью без жира не обойтись: используйте кисточку, чтобы тонким слоем смазать каждый ломтик растительным маслом. Это даст красивый цвет и дополнительный вкус.

Правильный жар

Разогрейте духовку до 220-230 градусов. Лучше использовать пергамент или силиконовый коврик: так ломтики не прилипнут. Металлический противень может "поджечь" картофель снизу.

Через 15 минут запекания переверните ломтики, чтобы корочка образовалась равномерно. Некоторые кулинары добавляют щепотку кукурузного крахмала — он усиливает хруст, но не стоит перебарщивать, иначе появится мучнистый оттенок.

Финальный штрих

Картофель лучше подавать сразу, пока он горячий и хрустящий. Если накрыть крышкой или дать остыть, он быстро потеряет текстуру.

Такой способ идеально подойдёт тем, кто хочет насладиться любимым блюдом без лишнего масла. При правильных условиях духовка легко соперничает с фритюрницей.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] - жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

