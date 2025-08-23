От любви до ненависти — одно поглаживание: почему кошка внезапно кусает, когда вы её гладите

Зоопсихологи: кошки могут кусаться в ответ на ласку из-за грубого обращения в прошлом

Зоосфера

Мы привыкли считать, что поглаживания — лучший способ показать кошке любовь и заботу. Но не всегда питомец воспринимает их так, как нам хочется. Иногда вместо мурлыканья хозяин получает неожиданный укус. Почему это происходит?

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачьи лапы

Почему кот кусает во время ласки

Иногда лёгкие покусывания — это вовсе не агрессия, а своеобразное проявление нежности. Такие укусы безболезненны и для многих кошек становятся привычным способом выражать тёплые чувства.

Но бывает и по-другому. Если питомцу внезапно перестало нравиться, как его гладят, он может дать понять это именно укусом. Даже если хозяину кажется, что всё в порядке, у кошки может быть иное мнение.

Большое значение играет характер животного. Одни коты терпеливо принимают ласку, другим же не нравится, когда нарушают их личные границы. В таких случаях укус — это своеобразное "стоп-сигнал".

Не стоит забывать и о воспитании. Котёнок, которого игнорировали или с которым обращались грубо, во взрослом возрасте может болезненно реагировать на проявления нежности. В этом случае потребуется время и терпение, чтобы питомец снова научился доверять человеку.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

