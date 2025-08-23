Ваша собака — скрытый гений: способности, которые ставят в тупик даже приматов

Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест

Собаки давно заслужили репутацию умнейших животных, но их способности порой поражают даже учёных. Некоторые из них настолько необычны, что о них знают немногие владельцы.

Неожиданные таланты собак

Одно из удивительных умений — понимать указания жестом. Весь животный мир, за исключением человека, не способен осознать, что означает палец, указывающий на предмет. Но собаки легко справляются с этой задачей, чего до сих пор не удаётся достичь даже с шимпанзе.

Ещё один факт: пёс прекрасно понимает, когда хозяин не смотрит. Захотев стащить еду со стола, он дождётся момента, когда взгляд человека будет отвлечён, и только тогда совершит "набег".

Почему же собаки так тянутся к нашей еде? Всё дело в доверии. Если хозяину что-то не нравится, и он явно это демонстрирует, питомец скорее всего тоже не притронется к такой пище.

Не стоит забывать и про эмоции. Собаки умеют ревновать: если вы во время прогулки уделите внимание другому четвероногому, ваш любимец может показать недовольство, а иногда даже агрессию.

