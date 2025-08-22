Кошка не будет жаловаться: она молча спрячется в углу, когда ей станет по-настоящему плохо

Ветеринары: если кошка прячется в укромном месте, это может быть признаком болезни

Не всегда легко заметить, что с кошкой что-то не так. Но есть сигналы, которые питомец подаёт, когда ему требуется помощь.

Как понять, что кошка заболела

В отличие от людей, кошки не показывают боль громким мяуканьем. Наоборот — заболевший питомец чаще ищет укромный уголок, где можно спрятаться. Это естественный инстинкт: в природе кошки стараются скрывать слабость, чтобы не стать лёгкой добычей.

Ещё несколько тревожных признаков:

отказ от еды или сильное снижение аппетита,

чрезмерная сонливость и апатия,

внезапные вспышки агрессии или раздражительности.

Если вы заметили такие изменения в поведении, не откладывайте визит к ветеринару — промедление может стоить здоровья вашему питомцу.

