Самое опасное животное Австралии оказалось не тем, о чём вы подумали

Самые смертоносные животные Австралии: эти существа убивают австралийцев чаще, чем акулы и змеи
1:40
Зоосфера

Что в Австралии действительно опаснее акул, крокодилов и ядовитых змей? Ответ может удивить — это лошади.

Лошади
Фото: commons.wikimedia.org by Mikel Ortega from Errenteria, Basque Country, Spain, with a retouche by Richard Bartz. See the original file here., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лошади

Согласно исследованию, с 2001 по 2021 год в стране зарегистрировано 713 смертей, связанных с животными. И почти треть из них приходится именно на лошадей. Причём чаще всего трагедии происходили не от ударов копыт, а из-за падений наездников.

На втором месте по числу смертельных случаев — крупный рогатый скот. Около половины таких происшествий связаны с авариями на дорогах. Замыкают тройку лидеров собаки, которые в некоторых случаях становились причиной гибели людей.

Неожиданные лидеры списка

Можно подумать, что дальше речь пойдёт о змеях, пауках или других "легендарных убийцах" австралийской фауны. Но нет. Четвёртое место заняли кенгуру — за два десятилетия они стали причиной 53 смертей, и все они произошли в автомобильных авариях.

На пятой позиции действительно оказались змеи — за 20 лет их укусы унесли жизни 50 человек. Ещё одна неожиданность — пчёлы. Их укусы часто вызывали тяжёлые аллергические реакции, которые нередко заканчивались трагически.

А вот пауки, несмотря на устрашающую репутацию, в этом рейтинге практически не фигурируют. Последний подтверждённый случай смерти от их укуса в Австралии датируется 1979 годом, ещё до появления противоядия.

Уточнения

Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia,) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. Столица — Канберра, крупнейший город — Сидней.

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.

