Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц

В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus

Зоосфера

Живописные пляжи курортного Гуардамар-дель-Сегура в провинции Аликанте стали местом неожиданной тревоги. 20 августа 2025 года отдыхающие были вынуждены срочно покинуть побережье: в воде заметили двух представителей редкого и ядовитого морского существа — голубого дракона (Glaucus atlanticus).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голубой дракон на песке

Эти миниатюрные моллюски, длиной всего около 4 см, способны нанести человеку серьёзный вред. Несмотря на крошечные размеры и внешнюю красоту, они хранят в себе оружие, способное испортить отдых любому туристу.

Кто такой голубой дракон

Glaucus atlanticus - это вид морских брюхоногих моллюсков, обитающих в тёплых океанских водах. Их называют голубыми драконами за необычную окраску: ярко-синие полосы и серебристые переливы делают их похожими на фантастических существ. Но за этой красотой скрывается смертельная опасность.

Эти моллюски питаются ядовитыми медузами, включая знаменитую португальскую кораблик (Physalia physalis). Поглощая их стрекательные клетки, они не уничтожают яд, а сохраняют его в собственных щупальцах, концентрируя до ещё более опасной дозы. Именно поэтому прикосновение к голубому дракону может вызвать сильные ожоги кожи, острую боль, тошноту и рвоту.

Паника на побережье

После обнаружения опасных созданий власти немедленно вывесили красные флаги и закрыли купание на всём семимильном участке пляжей. Мэр города Хосе Луис Саес подчеркнул, что даже прикосновение к этим существам — риск для здоровья.

"Не трогайте их руками, даже в перчатках. При встрече сообщайте спасателям. В случае ожога промойте рану морской водой и обратитесь за медицинской помощью". — говорит Хосе Луис Саес.

Фотографии двух найденных особей были опубликованы местными властями, чтобы отдыхающие могли вовремя распознать опасность.

Как действовали спасатели

Муниципальные службы и полиция провели поисковую операцию, проверяя береговую линию и воду на предмет появления новых особей. После завершения проверки 21 августа пляжи открыли снова, но уже с жёлтым флагом — знаком того, что купание разрешено, но требуется повышенная осторожность.

Спасатели предупреждают, что морские течения могут приносить голубых драконов на берег повторно, поэтому в ближайшие дни внимание к побережью будет особенно пристальным.

Опасность за красотой

Голубые драконы — редкость на испанском побережье, что делает их появление в Аликанте настоящей сенсацией. Многие туристы воспринимают их как "милое" и фотогеничное чудо природы. Но красота здесь обманчива: яд, сосредоточенный в щупальцах, считается более сильным, чем у самих медуз, которыми они питаются.

Для человека последствия контакта с этим существом могут быть серьёзными:

ожоги кожи и волдыри,

сильная боль,

аллергические реакции,

тошнота и рвота,

в редких случаях — угроза для жизни при осложнениях.

Что делать при встрече с голубым драконом

Чтобы отдых не превратился в кошмар, туристам советуют:

не прикасаться к найденным на берегу существам, даже если они кажутся мёртвыми;

сообщать о находке спасателям;

при случайном контакте промывать место ожога морской водой, но не пресной (она только усиливает действие яда);

обращаться к врачам при первых признаках боли или аллергии.

Даже на популярных пляжах, где туристы чувствуют себя в безопасности, природа может преподнести сюрприз. Красота этих крошечных существ идёт рука об руку с их смертельной силой, и именно это делает их символом того, что человек лишь гость в огромном и таинственном мире океана.

Уточнения

Glaucus atlanticus class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид брюхоногих моллюсков из отряда голожаберных (Nudibranchia).

