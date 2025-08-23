Случайный улов на миллион: эти рыбы превращают рыболовов в богачей, уходя с молотка за рекордные суммы

На аукционе в Японии 278-килограммового тунца продали за $3,1 млн

Рыба — это не только продукт для гастрономических изысков, но и объект коллекционирования, символ удачи, а порой и произведение искусства. За некоторые виды готовы платить суммы, сравнимые с ценой элитного авто или картины знаменитого художника. Представляем десять рыб, которые стали настоящими звёздами рынка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аукцион гигантского тунца

Фугу — деликатес со смертельным риском

Иглобрюхие, более известные как фугу, хранят в себе опасный секрет — яд тетродотоксин. Он смертельно опасен даже в микродозах. Но именно риск делает мясо фугу популярным деликатесом в Японии: гурманы готовы платить до 300 долларов за порцию, чтобы испытать "острые ощущения". Готовить рыбу имеют право лишь повара с лицензией, обучение которых длится годами.

Масковая рыба-ангел — живое украшение аквариума

Эта яркая рыбка обитает у гавайского острова Кауаи и ценится за редкий окрас. Сегодня её разводят искусственно, но спрос настолько высок, что цена достигает 20 тысяч долларов за экземпляр. Для аквариумистов масковая рыба-ангел — символ престижа и статусности.

Белуга и икра Almas — роскошь на тарелке

Белуга из Каспийского моря давно прославилась, но её икра — особая категория роскоши. Икра белуги-альбиноса старше 60 лет стоит до 34 тысяч долларов за килограмм. Этот продукт даже упаковывают в баночки из золота. Неудивительно, что её называют "чёрной икрой икорного мира".

Речной хвостокол Potamotrygon leopoldi — амазонская экзотика

Редкий скат с белыми пятнами на чёрном фоне обитает в бассейне Амазонки. Его практически невозможно разводить в неволе, поэтому цена взлетает до 100 тысяч долларов за особь. Такой питомец — не просто украшение аквариума, а подлинная жемчужина коллекции.

Азиатская арована — рыба-дракон удачи

Сверкающая чешуя и ассоциация с мифическими драконами сделали аровану символом богатства в Юго-Восточной Азии. Некоторые верят, что она приносит удачу и защищает дом. Но позволить себе аровану платинового окраса может далеко не каждый: цена достигает 400 тысяч долларов.

Цихлида флауэрхорн — творение селекционеров

Эта яркая рыба с массивным наростом на голове не встречается в природе — её вывели в Малайзии. Наибольшую ценность имеют редкие окрасы. В 2009 году экземпляр Golden Monkey был продан за 600 тысяч долларов, что сделало флауэрхорна легендой среди аквариумистов.

Белый морской окунь (баррамунди) — рыба с шансом на миллион

Хотя баррамунди — привычный улов в Австралии и Азии, он прославился благодаря конкурсу "Рыба за миллион долларов". Участники ловят особей с метками, и один счастливчик в 2024 году сорвал приз в 650 тысяч долларов США. Так обычная рыба превратилась в символ азартной удачи.

Карп кои — живая драгоценность

В Японии кои олицетворяют любовь и дружбу, но за особей редких цветов коллекционеры платят баснословные деньги. В 2018 году девятилетний рыжебелый кои был продан за рекордные 1,8 миллиона долларов. Сегодня это — самая дорогая декоративная рыба в мире.

Тихоокеанский тунец — гастрономический гигант

В 2019 году в Японии на аукционе за 278-килограммового тунца заплатили 3,1 миллиона долларов. Мясо этой рыбы считается эталоном для суши и сашими. Каждый такой аукцион — событие, привлекающее внимание мировых СМИ.

Тигровая акула — экспонат за миллионы

В 1991 году художник Дэмьен Хёрст превратил акулу в арт-объект, поместив её в формальдегид. Работу под названием "Физическая невозможность смерти в сознании живущего" миллиардер Стивен Коэн приобрёл за 12 миллионов долларов. Это сделало тигровую акулу самой дорогой рыбой… но уже не как деликатес, а как символ современного искусства.

Цена рыбы зависит не только от её вкуса. Одни виды превращаются в символы богатства и удачи, другие — в дорогостоящие экспонаты коллекций или даже произведения искусства. Но во всех случаях такие рыбы напоминают: природа умеет создавать ценности, которые не уступают золоту и бриллиантам.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

