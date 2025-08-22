Публика смеялась, аплодировала и плакала: как безволосая собака покорила мир своим уродством

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Победителем конкурса "Самая уродливая собака — 2025" стала безволосая Петуния
Зоосфера

В Калифорнии снова выбрали ту, что "прекрасна своей непохожестью". В Сономе завершился ежегодный конкурс World's Ugliest Dog Contest 2025, и его главной звездой стала двухлетняя безволосая метиска бульдогов по имени Петуния.

Петуния — самая уродливая собака 2025
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Петуния — самая уродливая собака 2025

История победительницы

Судьба Петунии - сюжет для книги о стойкости. Она появилась на свет у недобросовестного заводчика в Лас-Вегасе и сразу столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. У малышки было удлинённое нёбо, мешавшее дышать, и шансов на счастливую жизнь почти не оставалось.

К счастью, её спасли волонтёры организации Luvable Dog Rescue, перевезли в Орегон и сделали операцию. Там Петуния обрела и новый дом, и хозяйку — Шэннон Ниман.

"Петуния — это маленькое чудо. Она прекрасно ладит с другими собаками, кошками и обожает людей". — с улыбкой говорит Шэннон.

Единственная особенность — из-за отсутствия шерсти Петунии нужен особый уход: защита от солнца и регулярные процедуры для кожи. Но именно эта хрупкость и делает её ещё более трогательной.

Почему конкурс так популярен

Конкурс "Самая уродливая собака" проводится в Сономе уже десятилетиями и собирает толпы зрителей. Его цель — вовсе не насмешка, а напоминание: красота собаки измеряется не породой и не "правильными" чертами, а верностью и характером.

На сцену выходят питомцы с врождёнными особенностями, последствиями болезней или возрастными изменениями. Для многих из них участие — шанс найти семью, ведь внимание СМИ помогает хозяевам и приютам рассказать их истории.

Приз и признание

В этом году Петуния получила главный приз — 5000 долларов и символическую славу. Её портрет украсит лимитированную серию банок собачьего пива MUG Root Beer, что стало традиционной "вишенкой на торте" конкурса.

Другие звёзды шоу

Хотя победа досталась Петунии, внимание зрителей досталось и другим участникам. Среди них были собаки с торчащими зубами, необычными окрасами, смешными походками и по-своему обаятельными "недостатками". Атмосфера конкурса — это смесь карнавала и семейного праздника: смех, аплодисменты, объятия и десятки телефонов, снимающих каждое движение "уродливых красавцев".

Символика и посыл

Организаторы каждый год напоминают: за внешними особенностями стоит уникальная личность. Многие из участников были спасены от бездомности или жестокого обращения, и теперь они живут полной жизнью. Конкурс стал манифестом в защиту животных, которые заслуживают любви и заботы независимо от того, как они выглядят.

Петуния доказала: "уродство" в глазах одних может стать настоящей красотой в глазах других. А конкурс в Сономе ещё раз показал — самые трогательные и запоминающиеся истории рождаются там, где нет места стандартам, но есть место доброте и любви.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка, — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
