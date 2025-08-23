Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джем из слив на зиму: рецепт приготовления с корицей и бадьяном
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США

Как создать мягкий уголок, чтобы собака сама отказалась от вашей кровати

Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
1:33
Зоосфера

Пустить любимца на кровать — ошибка, которая кажется милой только вначале. Постепенно собака привыкает к мягкому месту и уже не желает его покидать.

спящая собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
спящая собака

И это не только вопрос комфорта. На лапах питомца в дом попадает грязь, шерсть остаётся на постели, а сон хозяина часто нарушается.

Но самое важное — в "собачьей психологии" кровать символизирует высокий пьедестал, принадлежащий вожаку. Разделив его с питомцем, хозяин рискует потерять лидерскую позицию в глазах животного.

Почему нельзя прогонять силой

Многие владельцы, осознав ошибку, начинают резко сгонять пса с кровати. Но это путь в никуда. Жёсткие действия вызывают протест, а иногда и агрессивную реакцию. Гораздо эффективнее мягкий и последовательный подход.

Что нужно сделать

  1. Создайте отдельное место для собаки.
    Подберите удобную лежанку и разместите её именно в той комнате, где спите сами. Если вынести её в другое помещение, питомец почувствует себя обделённым и "сосланным".

  2. Используйте поводок без резких движений.
    Когда собака залезает на кровать, спокойно и аккуратно снимайте её, направляя к лежанке. Главное — никаких криков и наказаний.

  3. Будьте терпеливы.
    Возможно, придётся повторять процедуру десятки раз. Но постепенно питомец усвоит: отдыхать нужно на своём месте, а кровать хозяина неприкосновенна.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины
Новости Украины
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США
Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.