Как создать мягкий уголок, чтобы собака сама отказалась от вашей кровати

Пустить любимца на кровать — ошибка, которая кажется милой только вначале. Постепенно собака привыкает к мягкому месту и уже не желает его покидать.
И это не только вопрос комфорта. На лапах питомца в дом попадает грязь, шерсть остаётся на постели, а сон хозяина часто нарушается.
Но самое важное — в "собачьей психологии" кровать символизирует высокий пьедестал, принадлежащий вожаку. Разделив его с питомцем, хозяин рискует потерять лидерскую позицию в глазах животного.
Многие владельцы, осознав ошибку, начинают резко сгонять пса с кровати. Но это путь в никуда. Жёсткие действия вызывают протест, а иногда и агрессивную реакцию. Гораздо эффективнее мягкий и последовательный подход.
Создайте отдельное место для собаки.
Подберите удобную лежанку и разместите её именно в той комнате, где спите сами. Если вынести её в другое помещение, питомец почувствует себя обделённым и "сосланным".
Используйте поводок без резких движений.
Когда собака залезает на кровать, спокойно и аккуратно снимайте её, направляя к лежанке. Главное — никаких криков и наказаний.
Будьте терпеливы.
Возможно, придётся повторять процедуру десятки раз. Но постепенно питомец усвоит: отдыхать нужно на своём месте, а кровать хозяина неприкосновенна.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.