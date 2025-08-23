Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гусев предложил закрепить тринадцатую зарплату для работников со стажем
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Названы основные площадки пятой Московской недели моды
Эндокринолог Янг: кофе с молоком повышает кортизол и ускоряет старение кожи
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Болонья известна университетом, базиликой Сан-Петронио и кулинарными традициями — гиды
Инструкторы по фитнесу: ягодичный мостик и выпады работают лучше приседаний
Экономист Богданов: ключевая ставка в 2025 году снизится не ниже 12%
Максим Фадеев представил новый клип, созданный с помощью ИИ

Кошка ночью меняется до неузнаваемости: хозяева часто пугаются

Кошки ночью имитируют погоню за добычей и поддерживают форму
2:46
Зоосфера

Кажется, что ваш пушистый друг днём спокоен и ленив. Но стоит наступить темноте — и в доме оживает совсем другая вселенная. Кошка превращается в исследователя, охотника и сторожа, реализуя древние инстинкты прямо у вас под крышей.

кошка на кухонном гарнитуре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка на кухонном гарнитуре

Ночные "бесики" — вовсе не хаос

Знаменитые внезапные забеги с топотом по коридору — это не просто капризы. Это выброс накопленной энергии, тренировка мышц и репетиция настоящей охоты. В такие моменты кошка отрабатывает прыжки, резкие повороты и захваты, словно в дикой природе.

Патруль территории

Ночью кошка совершает обход своих владений. Она проверяет границы, "освежает" свои метки и оценивает, не оставил ли следов чужак. Для неё это священный ритуал, который невозможно пропустить.

Охота на невидимую добычу

Тени, пылинки, пробежавший жук или просто шум за стеной — всё становится поводом для тренировки. Даже в квартире кошка остаётся хищником, а ночные игры — способ держать инстинкты в тонусе.

Смотровая площадка у окна

Сидеть у окна и внимательно следить за шевелящимися листьями, птицами или соседскими животными — не пустая забава. В полумраке кошачьи глаза видят больше, чем нам кажется, и это для них настоящее "ночное шоу".

Забеги и прыжки

Резкие старты с места и гонки по коридорам — имитация погони или бегства. Так кошка поддерживает выносливость и реакцию, чтобы быть в форме.

Тяга к высоте

Шкафы, полки, антресоли — всё это стратегические точки. Под покровом ночи кошка выбирает наблюдательные посты, чтобы держать квартиру под контролем сверху.

Ночные разговоры

Мягкое мурлыканье или тихое "мяу" в пустой комнате не всегда обращено к хозяину. Иногда кошки будто разговаривают сами с собой, выражая эмоции или просто "комментируя" происходящее.

Сон в неожиданных местах

После всплесков активности наступают периоды глубокого сна. Но совсем не обязательно рядом с вами — пушистый хищник ищет укромные уголки, где чувствует себя в безопасности.

Почему всё это происходит

Ключ в природе кошек: они сумеречные охотники. Их пики активности приходятся на рассвет и закат, а ночь даёт тишину и свободу для реализации природных привычек.

Чтобы направить энергию в мирное русло, полезно обогатить среду — поставить когтеточки, дать игрушки и уделять время вечерним играм. Это сместит пик активности и обеспечит вам больше спокойных часов сна.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Последние материалы
Агрономы отмечают: августовская почва идеально прогрета для посева зелени
Кошки ночью имитируют погоню за добычей и поддерживают форму
Популярные оттенки красного маникюра в сезоне осень-зима 2025
Автомеханики назвали безопасный способ выезда из песка на автомобиле с автоматической коробкой
Нюша заявила о том, что годами не следит за своим весом
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Эксперт Чуркин: льготы на оплату ЖКУ могут аннулировать при наличии задолженности
Тренер Юркова: разгрузочные дни помогут убрать живот после отпуска
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Эксперты советуют акриловые краски для долговечной отделки фасада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.