Это не птичка в клетке, а мозг с крыльями: интеллект попугаев меняет представления о питомцах

Биологи выяснили, что попугаи способны использовать инструменты и понимать ноль

Если ваш попугай без конца повторяет глупые фразы, не спешите считать его простаком. Возможно, это не вы учите птицу, а она вас.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ попугаи

Учёные давно доказали: интеллект попугаев сопоставим с развитием трёхлетнего ребёнка. Эти пернатые умеют решать логические задачи, пользоваться подручными предметами как инструментами и даже понимают концепцию нуля.

Некоторые виды, например африканский серый попугай, способны запомнить до тысячи слов и использовать их осознанно. Они скажут «яблоко», если хотят есть, или «пока», когда замечают, что вы собираетесь уходить.

Но настоящие сюрпризы начинаются дальше. Попугаи обожают розыгрыши: могут спрятать ключи, подражать звуку будильника или даже засмеяться, если вы споткнётесь.

Социальные гении

В дикой природе попугаи называют друг друга уникальными звуковыми «именами» и строят долговременные связи. Они умеют планировать: например, прикинуться больными, чтобы получить внимание, или спрятать еду «на чёрный день».

А ещё попугаи способны на эмпатию. Если хозяин грустит, птица может прилететь, нежно коснуться клювом или тихо напевать, будто утешая.

Но не спешите умиляться. Это часто — чистая манипуляция. Стоит вам растрогаться и дать лакомство, и попугай запомнит приём, чтобы повторить его снова.

Ревность и хитрость

Попугаи ревнивы. Если вы слишком долго говорите по телефону, питомец начнёт громко кричать или портить вещи, лишь бы вернуть ваше внимание.

И да, они прекрасно понимают, когда разговор заходит о них. Попробуйте обсудить их проделки вслух — и через пару дней получите «ответку» в виде разодранных обоев или испорченной вещи.

Секрет их ума

Ключ — в строении мозга. У попугаев есть область, похожая на ту, что отвечает у приматов за сложное мышление и самоконтроль. Поэтому неудивительно, что эти птицы — настоящие стратеги и психологи с крыльями.

Так что, если ваш питомец тихо сидит и оценивающе смотрит на вас, не расслабляйтесь. Вполне возможно, он уже придумывает, как заставить вас танцевать под его дудку.

Попугаеобра́зные — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

