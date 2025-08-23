Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цикличная Вселенная: может ли суперкомпьютер объяснить рождение мира
Рынок аренды Москвы: экономист Благова предсказала рост цен на квартиры — названы причины
Шеф-повара: для хрустящего картофеля фри в духовке ломтики нужно промыть и высушить
Классическая становая тяга — это король силовых упражнений
Зоопсихологи: кошки могут кусаться в ответ на ласку из-за грубого обращения в прошлом
В Мельбурне вор украл 4 автомобиля за ночь - полиция начала расследование
В США набирает популярность хирургическая подтяжка груди с внутренним каркасом
Урбино – сердце итальянского Возрождения: культура, гастрономия и доступное жилье
UFC-Que Choisir выявила высокий уровень кадмия в шоколадных батончиках и завтраках

Это не птичка в клетке, а мозг с крыльями: интеллект попугаев меняет представления о питомцах

Биологи выяснили, что попугаи способны использовать инструменты и понимать ноль
2:25
Зоосфера

Если ваш попугай без конца повторяет глупые фразы, не спешите считать его простаком. Возможно, это не вы учите птицу, а она вас.

попугаи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
попугаи

Учёные давно доказали: интеллект попугаев сопоставим с развитием трёхлетнего ребёнка. Эти пернатые умеют решать логические задачи, пользоваться подручными предметами как инструментами и даже понимают концепцию нуля.

Некоторые виды, например африканский серый попугай, способны запомнить до тысячи слов и использовать их осознанно. Они скажут «яблоко», если хотят есть, или «пока», когда замечают, что вы собираетесь уходить.

Но настоящие сюрпризы начинаются дальше. Попугаи обожают розыгрыши: могут спрятать ключи, подражать звуку будильника или даже засмеяться, если вы споткнётесь.

Социальные гении

В дикой природе попугаи называют друг друга уникальными звуковыми «именами» и строят долговременные связи. Они умеют планировать: например, прикинуться больными, чтобы получить внимание, или спрятать еду «на чёрный день».

А ещё попугаи способны на эмпатию. Если хозяин грустит, птица может прилететь, нежно коснуться клювом или тихо напевать, будто утешая.

Но не спешите умиляться. Это часто — чистая манипуляция. Стоит вам растрогаться и дать лакомство, и попугай запомнит приём, чтобы повторить его снова.

Ревность и хитрость

Попугаи ревнивы. Если вы слишком долго говорите по телефону, питомец начнёт громко кричать или портить вещи, лишь бы вернуть ваше внимание.

И да, они прекрасно понимают, когда разговор заходит о них. Попробуйте обсудить их проделки вслух — и через пару дней получите «ответку» в виде разодранных обоев или испорченной вещи.

Секрет их ума

Ключ — в строении мозга. У попугаев есть область, похожая на ту, что отвечает у приматов за сложное мышление и самоконтроль. Поэтому неудивительно, что эти птицы — настоящие стратеги и психологи с крыльями.

Так что, если ваш питомец тихо сидит и оценивающе смотрит на вас, не расслабляйтесь. Вполне возможно, он уже придумывает, как заставить вас танцевать под его дудку.

Уточнения

Попугаеобра́зные — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины
Новости Украины
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Чернышов предложил разработать индекс шринкфляции от Росстата
Обрезку многолетников проводят сразу после цветения — ландшафтный дизайнер
Биологи выяснили, что попугаи способны использовать инструменты и понимать ноль
Певица Куртукова добивается включения своих песен в школьную программу
Блогер Настя Ивлеева попала под шквал критики за дорогие платья на ферме
Бальзамы, меняющие цвет под pH кожи, становятся хитом продаж на бьюти-рынке
300 000 лет в камне: ученые определили возраст древнейшей окаменелости Европы
Какао-масло в шоколаде: 7 брендов, соответствующих стандартам FDA и использующие настоящее какао-масло
Тренер дал упражнения, которые помогут за полчаса проработать мышцы всего тела
Эксперты назвали акцентные стены главным интерьерным трендом 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.