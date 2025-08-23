Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заблуждение о рыбах разрушено: их память оказалась сильнее ожидаемого — миф о трёх секундах рухнул

Биологи доказали, что золотые рыбки хранят навыки до года
1:59
Зоосфера

Фраза «память как у рыбки» — одно из самых несправедливых сравнений. На самом деле, у рыб отличная память: они запоминают лица, голоса и даже маршруты — и делают это месяцами!

Золотая рыбка в аквариуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотая рыбка в аквариуме

Золотые рыбки, например, способны научиться нажимать рычаг ради еды и сохранять этот навык на целый год. А цихлиды безошибочно узнают хозяина среди десятков незнакомцев — они подплывают к стеклу именно тогда, когда видят «своего» человека.

Некоторые рыбы идут ещё дальше — используют «инструменты». Рыбы-брызгуны сбивают насекомых струёй воды, а групперы даже «показывают» ныряльщикам, где спряталась добыча.

Аквариумные привычки

Даже в аквариуме рыбы демонстрируют удивительные способности. Они запоминают время кормления, реакцию на свои действия («постучал по стеклу — получил еду»), а ещё различают знакомые и чужие голоса.

Попробуйте заговорить с ними, подходя к аквариуму: через пару недель заметите, что рыбы стали активнее реагировать именно на вас.

Эмоции и характер

Учёные доказали, что рыбы не только видят цвета и чувствуют боль, но и способны скучать. Чтобы их жизнь была яркой, важно создать для них насыщенную среду: укрытия, растения, «игрушки».

Например, зеркальце развлекает петушка, а лабиринт из камней стимулирует рыбок думать. Но имейте в виду: рыбы могут быть ревнивыми. Если завести нового соседа, старые питомцы могут начать подталкивать его или отбирать корм.

И всё же у них есть и положительные эмоции — дружба. Гурами и скалярии часто плавают парами, мягко касаясь друг друга плавниками.

Не стоит считать рыб простыми существами. Их мир куда глубже и сложнее, чем кажется с первого взгляда.

Уточнения

Рыбка — маленькая рыба.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
