Удивительный факт: этот продукт из нашего салата собакам даже полезнее, чем людям

Оливковое масло — один из самых полезных продуктов в мире. Мы привыкли слышать о его пользе для здоровья человека, но неожиданно оказывается, что и собакам оно тоже способно приносить огромную пользу.

Можно ли собакам оливковое масло

Да, и не просто можно — ветеринары уверены, что оно действительно полезно. В отличие от авокадо, винограда или шоколада, которые опасны для питомцев, оливковое масло помогает укрепить здоровье собаки.

Регулярное, но умеренное употребление:

поддерживает иммунную систему ;

делает шерсть шелковистой и ухоженной ;

помогает нормализовать вес при склонности к ожирению;

замедляет процессы старения, положительно влияя на продолжительность жизни.

Как правильно давать масло

Большинство собак с удовольствием едят оливковое масло — им нравится вкус и аромат. Но важно выбирать продукт высшего качества.

При натуральном питании им можно заправлять кашу или овощи.

При сухом корме - просто капнуть немного масла сверху в миску.

Количество зависит от размера питомца:

маленьким породам — не больше 1 чайной ложки ;

средним и крупным — около 1 столовой ложки.

Оптимальную дозировку лучше уточнить у ветеринара: кому-то масло можно давать каждый день, а другим — достаточно несколько раз в неделю.

Уточнения

