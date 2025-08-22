Удивительный факт: этот продукт из нашего салата собакам даже полезнее, чем людям

Оливковое масло — один из самых полезных продуктов в мире. Мы привыкли слышать о его пользе для здоровья человека, но неожиданно оказывается, что и собакам оно тоже способно приносить огромную пользу.
Да, и не просто можно — ветеринары уверены, что оно действительно полезно. В отличие от авокадо, винограда или шоколада, которые опасны для питомцев, оливковое масло помогает укрепить здоровье собаки.
Регулярное, но умеренное употребление:
поддерживает иммунную систему;
делает шерсть шелковистой и ухоженной;
помогает нормализовать вес при склонности к ожирению;
замедляет процессы старения, положительно влияя на продолжительность жизни.
Большинство собак с удовольствием едят оливковое масло — им нравится вкус и аромат. Но важно выбирать продукт высшего качества.
При натуральном питании им можно заправлять кашу или овощи.
При сухом корме - просто капнуть немного масла сверху в миску.
Количество зависит от размера питомца:
маленьким породам — не больше 1 чайной ложки;
средним и крупным — около 1 столовой ложки.
Оптимальную дозировку лучше уточнить у ветеринара: кому-то масло можно давать каждый день, а другим — достаточно несколько раз в неделю.
