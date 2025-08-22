Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прыжки со скакалкой сжигают в 3 раза больше калорий, чем велоспорт
298 часов стрима привели Рафаэля Гравена к трагедии
Данные Еврокомиссии — ЕС и страны-члены выделили Украине €168,9 млрд
Исследование Университета Флиндерса: апноэ во сне ухудшается по выходным
Алсу рассказала о поисках нового спутника после развода
Восстановление мышц после 50: необходимы растяжка и белок — бразильский профессор Аталла
US Open 2025: Итальянцы шокировали мир тенниса, доказав свою силу
Валь-ди-Фунес в Италии предлагают для пеших прогулок и зимнего отдыха
Жареные кабачки и помидоры стали основой салата с медово-лимонной заправкой

Удивительный факт: этот продукт из нашего салата собакам даже полезнее, чем людям

Эксперты: собакам можно и нужно давать оливковое масло для укрепления иммунитета
1:25
Зоосфера

Оливковое масло — один из самых полезных продуктов в мире. Мы привыкли слышать о его пользе для здоровья человека, но неожиданно оказывается, что и собакам оно тоже способно приносить огромную пользу.

Домашний корм собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний корм собаке

Можно ли собакам оливковое масло

Да, и не просто можно — ветеринары уверены, что оно действительно полезно. В отличие от авокадо, винограда или шоколада, которые опасны для питомцев, оливковое масло помогает укрепить здоровье собаки.

Регулярное, но умеренное употребление:

  • поддерживает иммунную систему;

  • делает шерсть шелковистой и ухоженной;

  • помогает нормализовать вес при склонности к ожирению;

  • замедляет процессы старения, положительно влияя на продолжительность жизни.

Как правильно давать масло

Большинство собак с удовольствием едят оливковое масло — им нравится вкус и аромат. Но важно выбирать продукт высшего качества.

  • При натуральном питании им можно заправлять кашу или овощи.

  • При сухом корме - просто капнуть немного масла сверху в миску.

Количество зависит от размера питомца:

  • маленьким породам — не больше 1 чайной ложки;

  • средним и крупным — около 1 столовой ложки.

Оптимальную дозировку лучше уточнить у ветеринара: кому-то масло можно давать каждый день, а другим — достаточно несколько раз в неделю.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши
Еда и рецепты
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши Аудио 
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
Мир. Новости мира
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы
Остеопат назвал риски для здоровья при неправильной посадке за столом у школьников
Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
Политолог Ищенко заявил, что Зеленский останется ни с чем, когда потеряет власть
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
