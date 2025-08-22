Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошка виляет хвостом, когда вы её гладите? Лучше немедленно уберите руку, и вот почему

Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
2:19
Зоосфера

Почему кошка виляет хвостом? Многие думают, что этот жест одинаков у собак и кошек, но на самом деле у пушистых хищников он имеет совсем другое значение. Хвост для кошки — это инструмент общения, балансировки и даже средство самозащиты.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Когда кошка перевозбуждена или раздражена

Если кошка лежит и начинает слегка помахивать хвостом, особенно после того, как её погладили, это знак: лучше остановиться. Такой сигнал говорит о лёгком раздражении или перевозбуждении. Иногда это ещё и намёк, что питомец хочет переключиться с ласки на игру. В этот момент рука хозяина легко может превратиться в "добычу", поэтому лучше предложить игрушку.

Даже во сне — начеку

Кошки могут подёргивать хвостом во сне. Иногда это похоже на мышечные подёргивания у человека во время сновидений. А если кошка спит неглубоко и начинает медленно вилять хвостом в ответ на голос хозяина, значит, она проснулась и решает, вставать или нет. Это тихий способ показать: "Я слышу тебя".

Хвост как помощник охотника

Во время охоты хвост помогает кошке удерживать равновесие. Так происходит, когда она замирает у окна, наблюдая за птицами, или крадётся за насекомым в доме. В такие моменты питомец может щёлкать зубами и напрягать мышцы, а хвост активно работает, помогая сохранить точность прыжка.

Реакция на угрозу

Когда кошка пугается или чувствует опасность, её хвост моментально распушается и становится почти в два раза шире. Так питомец пытается казаться больше и внушительнее. Часто это происходит при встрече с другой кошкой или неожиданным громким звуком.

Счастье и уверенность

Если кошка ходит по дому с высоко поднятым хвостом, иногда слегка изгибая его кончик или подёргивая им — это признак уверенности и хорошего настроения. При игре хвост тоже может активно двигаться: он размахивается из стороны в сторону, когда кошка гоняется за игрушкой или играет с другим питомцем. Главное отличие — в игре хвост подвижный и свободный, а при угрозе он встаёт дыбом.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
