Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день

Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Зоосфера

Собаки — самые искренние существа: если они обиделись, то скрыть это просто не могут. Но хозяину не всегда легко понять, что именно задело питомца.

Человек с собакой дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек с собакой дома

За что собака может затаить обиду

  • Крики и грубость. Пес не понимает, за что на него повышают голос. Такой способ воспитания не приносит пользы и только подрывает доверие.

  • Наказание едой. Отбирать лакомство у собаки — плохая идея. Это может вызвать сильное раздражение и даже агрессивную реакцию.

  • Нарушение режима. Собаки любят стабильность. Сбившийся график прогулок, кормления или игр вызывает у них стресс.

  • Длительное одиночество. Долгая разлука с хозяином воспринимается как наказание и тяжело переносится.

  • Навязчивое внимание. Если пес прилег отдохнуть, дайте ему время побыть в покое — слишком много ласки тоже утомляет.

Чтобы питомец был счастлив, важно соблюдать баланс: давать любовь и внимание, но при этом уважать его границы и привычки.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
