Три красные зоны на теле кошки: прикосновение к ним может закончиться царапинами

Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами

Больше всего питомцы обожают, когда им почесывают подбородок или аккуратно массируют область между ушами. Эти зоны почти беспроигрышные.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка умывается

Чего стоит избегать

Живот, лапы и хвост — самые чувствительные части тела. Прикосновения к ним чаще всего вызывают раздражение, а иногда даже агрессию.

Сигналы настроения

Наблюдайте за реакцией кошки:

если она мурлычет и уши направлены вперед — ей приятно;

если отворачивается, пытается отодвинуться или подергивает хвостом — пора остановиться.

Главное правило

Уважайте границы питомца. Это основа гармоничных отношений. У каждой кошки свой характер: одни любят ласку и ищут общения, другие предпочитают дистанцию. И это нормально.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

