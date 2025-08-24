Кабан против акулы: кто чаще убивает людей на самом деле

Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы

Зоосфера

Дикий кабан считается одним из самых умных животных на планете и одновременно входит в число наиболее опасных. По статистике, он обгоняет акулу-людоеда: жертвами нападений кабанов становится больше людей, чем от атак морских хищников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабан тащит синий рюкзак

Внешность и размеры

Средняя длина тела взрослого кабана достигает 175 см, высота в холке — около метра, вес обычно не превышает 200 кг. Однако встречаются исключения. В одном из национальных парков Уганды был зафиксирован гигант весом почти 300 кг и длиной более двух метров — крупнейший представитель диких свиней в мире.

Чувства и питание

Кабаны обладают выдающимся обонянием: запах они чувствуют на расстоянии до 7 км и способны уловить его даже на глубине 20-25 метров. Это позволяет находить корм практически в любых условиях. В рацион входят корни, трава, мелкие животные и даже змеи. При этом из-за особенностей генетики кабаны не слишком привередливы — им не мешают ни горечь, ни высокая концентрация соли.

Учёные установили, что гены, отвечающие за восприятие запахов, связаны у кабанов и людей. Найдено более сотни комбинаций, общих для обоих видов, связанных с такими заболеваниями человека, как диабет, ожирение, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Поэтому кабан рассматривается как ценная модель для медицинских исследований.

Интересные факты

Седина у кабанов — показатель здоровья. Животные с красноватым окрасом, напротив, имеют больше повреждённых клеток.

В Техасе кабанов даже связывают с изменением поведения гремучих змей: предполагается, что из-за нападений свиней змеи стали "тише" и реже используют свой предупреждающий звук.

В сельском хозяйстве кабаны наносят колоссальный ущерб. Только в США убытки от их деятельности оцениваются более чем в 1,5 миллиарда долларов ежегодно.

Ум и ловкость

Кабаны не только сильные и быстрые (скорость до 50 км/ч), но и хитрые. Попав в ловушку однажды, животное почти никогда не повторяет ошибку. Они способны перепрыгивать метровые заборы или быстро вырывать подкопы.

Опасность для человека

По статистике, дикие кабаны ежегодно убивают больше людей, чем акулы. Зафиксированы сотни случаев нападений по всему миру, а в отдельных случаях зверь может даже частично съесть свою жертву.

С 2003 по 2012 год от атак кабанов в среднем погибало 4 человека в год. Наибольшее число трагедий произошло в США (24% случаев), далее следуют Индия и Папуа-Новая Гвинея. Европа также вносит свою долю: Англия и Германия входят в пятёрку по числу смертельных исходов.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

