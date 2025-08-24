Полосатая мишень или мастер маскировки: за что зебр боятся даже львы

Зебра — одно из самых узнаваемых животных Африки. Эти полосатые обитатели саванн относятся к семейству лошадиных и живут в южной и восточной части континента. Они мирно пасутся рядом с жирафами, антилопами, газелями и другими травоядными, образуя пёстрый ландшафт африканских равнин.
Длина тела зебры достигает 2 метров, вес колеблется от 250 до 350 килограммов, высота в холке около 150 см. Животное коренастое и мускулистое, с короткими, но крепкими конечностями. Благодаря выносливости и сильным копытам зебра способна развивать скорость до 80 км/ч и применять "петляющий бег", сбивая с толку хищников.
Полоски на теле — уникальный рисунок, индивидуальный для каждой особи. На боках они идут вертикально, а на ногах переходят в горизонтальные. Учёные считают такой окрас средством маскировки и защиты: узор рассеивает силуэт в траве и отпугивает насекомых.
Интересная особенность — молоко самки, кормящей жеребёнка, имеет розоватый оттенок.
Большую часть дня зебры проводят на пастбищах: до 12 часов уходит на питание низкокалорийной травой, листьями и корой. В засушливые периоды стада мигрируют в поисках воды. Если реки пересыхают, животные выкапывают копытами ямки глубиной до полуметра, получая доступ к влаге.
Зебры видят мир в цвете, но не различают оранжевый оттенок. При этом обоняние развито значительно сильнее зрения, что помогает заранее чувствовать опасность.
Во главе группы стоит жеребец, а среди самок лидерство обычно принадлежит самой опытной кобыле. Молодые самцы остаются в табуне до трёх лет, затем уходят и создают собственные группы или становятся одиночками.
Беременность у зебры длится около года. Жеребёнок появляется на свет под защитой самца, уже через 15 минут встаёт на ноги и в тот же день начинает бегать. Молочное кормление продолжается до года. Продолжительность жизни в природе достигает 30 лет, в неволе — до 40.
Во время отдыха часть животных всегда остаётся настороже, чтобы вовремя заметить опасность. Защищаясь, взрослая зебра может ударом копыта серьёзно травмировать даже льва.
Главными врагами являются львы, которые охотятся на взрослых особей. Гиены чаще нападают на жеребят или больных животных, а на водопое подстерегают крокодилы. Половина детёнышей погибает в первый год жизни из-за хищников и болезней.
Изначально ареал этих животных охватывал почти всю Африку, но из-за охоты численность резко сократилась. Сейчас действуют программы по сохранению популяций, создаются заповедники и национальные парки.
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами. Полученные гибриды называют зеброидами или зебрулами — у них сохраняется полосатый рисунок, но выражен он частично.
Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra).
