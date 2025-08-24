Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
Автоэксперты сообщили: электронный стояночный тормоз вытесняет механический в новых автомобилях
Тренеры подводного хоккея: игра проходит на дне бассейна с клюшками
Вазелин творит чудеса: ресницы становятся гуще без туши

Полосатая мишень или мастер маскировки: за что зебр боятся даже львы

Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
3:26
Зоосфера

Зебра — одно из самых узнаваемых животных Африки. Эти полосатые обитатели саванн относятся к семейству лошадиных и живут в южной и восточной части континента. Они мирно пасутся рядом с жирафами, антилопами, газелями и другими травоядными, образуя пёстрый ландшафт африканских равнин.

Зебра на фоне саванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зебра на фоне саванны

Внешний вид и особенности

Длина тела зебры достигает 2 метров, вес колеблется от 250 до 350 килограммов, высота в холке около 150 см. Животное коренастое и мускулистое, с короткими, но крепкими конечностями. Благодаря выносливости и сильным копытам зебра способна развивать скорость до 80 км/ч и применять "петляющий бег", сбивая с толку хищников.

Полоски на теле — уникальный рисунок, индивидуальный для каждой особи. На боках они идут вертикально, а на ногах переходят в горизонтальные. Учёные считают такой окрас средством маскировки и защиты: узор рассеивает силуэт в траве и отпугивает насекомых.

Интересная особенность — молоко самки, кормящей жеребёнка, имеет розоватый оттенок.

Образ жизни

Большую часть дня зебры проводят на пастбищах: до 12 часов уходит на питание низкокалорийной травой, листьями и корой. В засушливые периоды стада мигрируют в поисках воды. Если реки пересыхают, животные выкапывают копытами ямки глубиной до полуметра, получая доступ к влаге.

Зебры видят мир в цвете, но не различают оранжевый оттенок. При этом обоняние развито значительно сильнее зрения, что помогает заранее чувствовать опасность.

Семья и табун

Во главе группы стоит жеребец, а среди самок лидерство обычно принадлежит самой опытной кобыле. Молодые самцы остаются в табуне до трёх лет, затем уходят и создают собственные группы или становятся одиночками.

Беременность у зебры длится около года. Жеребёнок появляется на свет под защитой самца, уже через 15 минут встаёт на ноги и в тот же день начинает бегать. Молочное кормление продолжается до года. Продолжительность жизни в природе достигает 30 лет, в неволе — до 40.

Во время отдыха часть животных всегда остаётся настороже, чтобы вовремя заметить опасность. Защищаясь, взрослая зебра может ударом копыта серьёзно травмировать даже льва.

Враги и угрозы

Главными врагами являются львы, которые охотятся на взрослых особей. Гиены чаще нападают на жеребят или больных животных, а на водопое подстерегают крокодилы. Половина детёнышей погибает в первый год жизни из-за хищников и болезней.

Зебры и человек

Изначально ареал этих животных охватывал почти всю Африку, но из-за охоты численность резко сократилась. Сейчас действуют программы по сохранению популяций, создаются заповедники и национальные парки.

Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами. Полученные гибриды называют зеброидами или зебрулами — у них сохраняется полосатый рисунок, но выражен он частично.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail
Наука и техника
Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Иосиф Пригожин жалеет, что из-за работы не был свидетелем взросления своих детей
Успешное собеседование: как новичку получить работу мечты — советы руководителя Яндекс Практикума
Госдума: введение обязательного медосвидетельствования при подъёме в горы
Дизайнеры советует ставить мебель так, чтобы на ковре стояли только передние ножки
The Tribune: Индия и Китай возрождают древние торговые маршруты
Озеро Альбано показало признаки вулканической активности в виде пузырей
Перекопка разрушает структуру почвы и губит микроорганизмы
Три приёма, которые скрывают нависшие веки
Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.