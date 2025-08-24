Полосатая мишень или мастер маскировки: за что зебр боятся даже львы

Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зебра — одно из самых узнаваемых животных Африки. Эти полосатые обитатели саванн относятся к семейству лошадиных и живут в южной и восточной части континента. Они мирно пасутся рядом с жирафами, антилопами, газелями и другими травоядными, образуя пёстрый ландшафт африканских равнин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зебра на фоне саванны

Внешний вид и особенности

Длина тела зебры достигает 2 метров, вес колеблется от 250 до 350 килограммов, высота в холке около 150 см. Животное коренастое и мускулистое, с короткими, но крепкими конечностями. Благодаря выносливости и сильным копытам зебра способна развивать скорость до 80 км/ч и применять "петляющий бег", сбивая с толку хищников.

Полоски на теле — уникальный рисунок, индивидуальный для каждой особи. На боках они идут вертикально, а на ногах переходят в горизонтальные. Учёные считают такой окрас средством маскировки и защиты: узор рассеивает силуэт в траве и отпугивает насекомых.

Интересная особенность — молоко самки, кормящей жеребёнка, имеет розоватый оттенок.

Образ жизни

Большую часть дня зебры проводят на пастбищах: до 12 часов уходит на питание низкокалорийной травой, листьями и корой. В засушливые периоды стада мигрируют в поисках воды. Если реки пересыхают, животные выкапывают копытами ямки глубиной до полуметра, получая доступ к влаге.

Зебры видят мир в цвете, но не различают оранжевый оттенок. При этом обоняние развито значительно сильнее зрения, что помогает заранее чувствовать опасность.

Семья и табун

Во главе группы стоит жеребец, а среди самок лидерство обычно принадлежит самой опытной кобыле. Молодые самцы остаются в табуне до трёх лет, затем уходят и создают собственные группы или становятся одиночками.

Беременность у зебры длится около года. Жеребёнок появляется на свет под защитой самца, уже через 15 минут встаёт на ноги и в тот же день начинает бегать. Молочное кормление продолжается до года. Продолжительность жизни в природе достигает 30 лет, в неволе — до 40.

Во время отдыха часть животных всегда остаётся настороже, чтобы вовремя заметить опасность. Защищаясь, взрослая зебра может ударом копыта серьёзно травмировать даже льва.

Враги и угрозы

Главными врагами являются львы, которые охотятся на взрослых особей. Гиены чаще нападают на жеребят или больных животных, а на водопое подстерегают крокодилы. Половина детёнышей погибает в первый год жизни из-за хищников и болезней.

Зебры и человек

Изначально ареал этих животных охватывал почти всю Африку, но из-за охоты численность резко сократилась. Сейчас действуют программы по сохранению популяций, создаются заповедники и национальные парки.

Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами. Полученные гибриды называют зеброидами или зебрулами — у них сохраняется полосатый рисунок, но выражен он частично.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra).

