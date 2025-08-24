Смертельные когти с размахом в 2,5 метра: хищник, который крадёт антилоп

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:05
Зоосфера

В мире пернатых хищников мало равных боевому орлу. Этот вид не считается самым крупным среди орлов планеты, но в Африке равных ему по размерам и силе нет. Размах крыльев достигает 2,5 метра, вес колеблется от 4 до 6 килограммов, а мощные когти длиной до 5,5 сантиметров превращают его в одного из самых грозных охотников саванны.

Птица
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица

Сильнейший охотник континента

Боевой орёл способен добывать животных весом от нескольких десятков граммов до 37 килограммов. Основу рациона составляют мангусты, даманы, суслики, змеи, вараны и зайцы. Но список жертв этим не ограничивается. Орёл часто охотится на птиц: цесарок, уток, шпорцевых куриц, а также на более крупных видов, включая журавлей и дроф весом до 8 килограммов.

При недостатке привычной добычи птица становится воздушным охотником, атакуя мелких птиц прямо в полёте. Сила удара когтями после стремительного пикирования столь велика, что небольшие животные погибают мгновенно.

Необычные жертвы

В отдельных случаях орлы решаются на охоту за копытными. В Кении зафиксированы факты нападения на антилоп дикдик весом до 8 килограммов, а также на более массивных кустарниковых дукеров весом до 37 килограммов. Нередко хищник уносит детёнышей газелей или других животных прямо на глазах у их матерей.

Иногда объектами нападения становятся даже другие хищные птицы. Риск таких атак высок, но боевые орлы не раз демонстрировали дерзость в схватках за территорию или добычу.

Опасность для человека

История знает несколько подтверждённых случаев нападений боевых орлов на людей. Дети и домашний скот особенно уязвимы. Из-за этого в ряде африканских регионов птицы подвергаются отстрелу, хотя официально они находятся под охраной. Снижение численности становится серьёзной проблемой, поскольку воспроизводятся эти хищники крайне медленно.

Жизнь и потомство

Боевые орлы моногамны и создают устойчивые пары. На строительство гнезда, высиживание и выращивание птенца уходит больше года, а выводок всегда состоит только из одного птенца. Молодые особи долго зависят от родителей и могут возвращаться в родное гнездо ещё несколько лет после вылета. Половой зрелости птицы достигают лишь к 6-7 годам, постепенно оттачивая навыки охоты.

Сильнейший орёл Африки

Боевой орёл по праву считается вершиной небесной пищевой цепи Африки. Его сила, охотничьи приёмы и смелость делают его хищником, с которым приходится считаться всем обитателям саванн — от мелких зверьков до крупных хищников.

Уточнения

Боевой орёл (лат. Polemaetus bellicosus) — вид хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Единственный представитель одноимённого рода Polemaetus

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
